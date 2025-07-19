به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد هشدار داد که کاهش کمکهای کشورهای اهداکننده، حدود ۱۲ میلیون پناهجو را از دریافت کمکهای ضروری انسانی محروم میکند. این تعداد تقریبا یک سوم پناهجویانی است که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای امور پناهندگان به آنها خدمات ارائه میدهد.
«دومینیک هید» رئیس بخش روابط خارجی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای امور پناهندگان گفت: وضعیت مالی ما بسیار بحرانی است. ما نگرانیم که تا ۱۱.۶ میلیون پناهجو و آواره امکان دریافت کمکهای انساندوستانهای را که ارائه میدهیم، از دست بدهند.
کمیساریای عالی پناهندگان اعلام کرد که برای کمک به پناهجویان جهان در سال جاری به ۱۰.۶ میلیارد دلار نیاز دارد اما تاکنون تنها ۲۳ درصد از این مبلغ را دریافت کرده است. به همین دلیل، این نهاد مجبور به توقف یا تعلیق برنامههای کمکی به ارزش تقریبی ۱.۴ میلیارد دلار از جمله کاهش ۶۰ درصدی کمکهای اضطراری در کشورهای سودان، چاد و افغانستان شده است.
مقابله با سوء تغذیه
زمینههای حیاتی که در آن کمکها متوقف خواهند شد شامل کمکهای پزشکی، خدمات آموزشی، مسکن، تغذیه و حمایتهای حقوقی است.
کمیساریا افزود که سطح سوء تغذیه به شکل شدیدی بالا رفته، به ویژه در میان پناهندگانی که از جنگ در سودان فرار کردهاند، جایی که سازمان ملل مجبور به کاهش سهمیههای غذایی و توقف بررسی وضعیت تغذیه شده است؛ این مسئله تأثیر مخربی بر کودکان فراری به چاد داشته است. خانوادهها اکنون در انتخاب بین تغذیه کودکان، خرید دارو یا پرداخت اجاره خانه گرفتار شدهاند.
این کاهش کمکها کمیساریای عالی پناهندگان را مجبور کرده است تا انتقال پناهجویان جدید از مناطق مرزی به مکانهای امنتر در چاد و سودان جنوبی را متوقف کند، امری که باعث ماندن هزاران نفر در مناطق دورافتاده شده است.
در اردوگاههای بنگلادش که میزبان حدود یک میلیون پناهجوی روهینگیا از میانمار است، برنامههای آموزشی حدود ۲۳۰ هزار کودک در خطر تعطیلی قرار دارد.
همچنین کمیساریای عالی پناهندگان اعلام کرد که کل برنامه بهداشتیاش در لبنان در خطر توقف تا پایان سال جاری است.
این نهاد ماه گذشته کاهش ۳۰ درصدی فعالیتهایش را آغاز کرده که به معنای حذف ۳۵۰۰ شغل، یعنی حدود یک سوم نیروی کاری آن در جهان است.
