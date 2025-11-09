به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای (مدظلّهالعالی) امروز یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در جمع فعالان رسانهای گیلان با تشریح ابعاد مختلف مدیریت رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: نقش رهبری جمهوری اسلامی ایران در این نبرد بهقدری برجسته و تعیینکننده بود که حتی مراکز مطالعاتی و راهبردی جهان نیز به آن اذعان کرده و آن را یکی از مهمترین عوامل ناکامی دشمن دانستهاند.
وی با بیان اینکه برای تبیین نقش راهبری رهبر انقلاب باید سه مقطع «قبل، حین و بعد از جنگ» مورد توجه قرار گیرد، گفت: آنچه در این ۱۲ روز رقم خورد، حاصل سالها دوراندیشی، برنامهریزی و سرمایهگذاری بود، نه تصمیمات لحظهای.
به گفته فضائلی، اقدامات چند دههای کشور در حوزه فناوریهای دفاعی و علم و فناوری از جمله توان موشکی، بهعنوان مقدمات و پشتوانه این عملیاتها نقشآفرین شد.
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب با اشاره به رزمایشها و عملیاتهای موشکی پیشین تصریح کرد: رزمایشها معمولاً دو هدف اصلی را دنبال میکردند و عملیات «وعده صادق۱» دیگر رزمایش نبود، بلکه به میدانی واقعی برای عملیات موشکی و پهپادی تبدیل شد؛ میدانی واقعی که در آن ضعفها و کاستیها شناسایی و برای مرحله بعد برطرف شد.
فضائلی با بیان اینکه شهید حاجیزاده و تیم همکار ایشان در آن مقطع تنها سه تا چهار ساعت استراحت میکردند تا نواقص رفع شده و «وعده صادق ۲» اجرا شود، افزود: این آمادهسازیها باعث شد جمهوری اسلامی ظرف کمتر از ۲۴ ساعت پس از تهاجم دشمن در ۲۳ خرداد، پاسخ موشکی و پهپادی به دشمن بدهد؛ اقدامی که روحیه ملی را بازسازی و امید به پیروزی را در جامعه زنده کرد. اگر آن دو عملیات نبود، واکنش مقتدرانه کشور در ۲۳ خرداد به این کیفیت ممکن نمیشد.
وی با اشاره به شهادت تعدادی از فرماندهان برجسته در ساعات اولیه جنگ گفت: دشمن میپنداشت با حذف فرماندهان و دانشمندان، هدایت کشور دچار تزلزل میشود، اما سرعت عمل رهبر انقلاب در انتصاب جانشینان ـ که کمتر از سه تا چهار دقیقه طول کشید ـ نشان داد هیچگونه تردید و سستی در ایشان وجود ندارد؛ اقدامی که به سرعت آرامش و ثبات را در کشور برقرار کرد.
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه سخنان رهبر انقلاب فضا را ۱۸۰ درجه تغییر داد، بیان کرد: در روزهای نخست جنگ، رهبر معظم انقلاب در صحنه حاضر شدند و با مردم سخن گفتند؛ سخنانی که فضای کشور را از حزن و شوک به حماسه و مقاومت بدل کرد و موجب شکلگیری حرکت عمومی برای مقابله با دشمن شد، هرچند برخی رسانهها به این سمت میرفتند که نشانههای سوگواری را برجسته کنند.
فضائلی با اشاره به استمرار راهبری رهبر انقلاب پس از پایان درگیریها افزود: تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی، تشکیل شورای دفاع، اعزام نماینده و ارسال پیام به برخی کشورها، حضور ایشان در مناسبتهایی همچون شب عاشورا، توصیه به خواندن ای ایران و تأکید مکرر بر بازسازی امید و انسجام اجتماعی، از جمله اقداماتی بود که پس از پایان رسمی جنگ نیز با جدیت دنبال شد.
وی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات نشان داد جمهوری اسلامی ایران امروز کشوری قدرتمند و استوار در برابر قدرتهای بزرگ است، افزود: هرچند خساراتی نیز متحمل شده، اما دشمن هم خسارات سنگین و بیسابقه ای متحمل شد و به هیچیک از اهداف خود نیز دست نیافت.
وی با اشاره به پیشبینیهای دقیق رهبر معظم انقلاب در مقطع مذاکرات گفت: رهبر انقلاب پیش از آغاز جنگ نسبت به پیامدها و خطرات آن هشدار داده بودند و این نشاندهنده شناخت دقیق دشمن و آمادگی هوشمندانه بر اساس آن شناخت است.
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب با تاکید بر آگاهیسازی نسبت به توطئههای دشمن تصریح کرد: دشمن همچنان در تلاش است با ایجاد التهاب داخلی به اهداف خود دست یابد، همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه ناکام ماند. از اینرو رسانهها و نخبگان باید با روایتپردازی درست از «روایت قدرت» و تقویت انسجام ملی، اجازه ندهند دشمن از فضای داخلی کشور سوءاستفاده کند.
