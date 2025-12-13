به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند که توافق ابتدایی با نیروهای واکنش سریع در سودان حاصل شده است تا تیم‌های امدادی بتوانند به شهر الفاشر در اقلیم دارفور دسترسی پیدا کنند؛ شهری که ده‌ها هزار غیرنظامی در آن محاصره شده‌اند و خطر وقوع فاجعه انسانی جدی وجود دارد.

مسئولان سازمان ملل تأکید کردند که شرایط در الفاشر همچنان مبهم است، اما داده‌های موجود نشان‌دهنده وخامت شدید اوضاع زندگی است؛ به‌گونه‌ای که بین 70 تا 100 هزار نفر همچنان در داخل شهر گرفتار مانده‌اند، در حالی که ارتباطات تقریباً به‌طور کامل قطع شده و کمک‌های انسانی از ماه‌ها پیش به شهر نرسیده است.

«روس اسمیت» مدیر بخش آمادگی و پاسخ اضطراری در برنامه جهانی غذا، در نشست خبری از رم گفت: اطلاعاتی که از الفاشر می‌رسد «تکان‌دهنده» است. او شهر را در وضعیت انسانی بسیار خطرناک توصیف کرد.

اسمیت افزود: سازمان‌های امدادی بارها خواستار ورود فوری و بدون قید و شرط به شهر شده‌اند و مذاکرات اخیر به تفاهم اولیه درباره رساندن کمک‌ها منجر شده است. او تأکید کرد که تخریب زیرساخت‌ها و نابودی منابع معیشتی، ادامه حیات مردم را تقریباً ناممکن کرده است.

شهادت‌های فراریان از الفاشر نیز تصویری از یک «شهر ویران» ارائه می‌دهد؛ با صحنه‌های قتل‌عام، بازارهای متروکه و اجساد سوخته. چون تیم‌های امدادی تاکنون به دلیل خطرات امنیتی نتوانسته‌اند وارد شهر شوند.

در همین حال، سازمان ملل گزارش داد که هزاران غیرنظامی توانسته‌اند از الفاشر و مناطق اطراف آن از مسیرهای پرخطر و مین‌گذاری‌شده بگریزند. بسیاری از آنان به منطقه «الطویلة» رسیده‌اند که در مدت کوتاهی از یک شهر کوچک به اردوگاه عظیم آوارگان با بیش از 650 هزار نفر جمعیت تبدیل شده است. گروهی دیگر نیز به مناطق شمالی، به‌ویژه «الدبة» پناه برده‌اند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد: کاروان‌های امدادی در راه «الطویلة» هستند و کمک‌هایی به همراه دارند که برای حدود 700 هزار نفر به مدت یک ماه کافی خواهد بود.

همزمان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نسبت به وخامت بیشتر اوضاع امنیتی و انسانی در اقلیم کردفان هشدار داد. از سوی دیگر، درگیری‌های اخیر و تسلط نیروهای واکنش سریع بر یک پایگاه نظامی در شهر «بابنوسه» در غرب کردفان، موج تازه‌ای از آوارگی ایجاد کرده است.

بر اساس برآوردهای جدید، بیش از 40 هزار نفر از شمال کردفان از نیمه نوامبر گذشته (آبان 1404) تاکنون آواره شده‌اند. کمیساریا اعلام کرد که غیرنظامیان در مناطقی چون «کادوقلی» و «الدلنج» همچنان محاصره هستند و مردان و جوانان در مسیرهای فرار با خطر بازداشت یا هدف قرار گرفتن مواجه‌اند.

سازمان ملل تأکید کرد که سودان اکنون با بزرگ‌ترین بحران آوارگی در جهان روبه‌روست؛ شمار آوارگان داخلی و خارجی از 12 میلیون نفر فراتر رفته و محدودیت‌های دسترسی انسانی و کمبود منابع مالی، ابعاد فاجعه را تشدید کرده است.

...............................

پایان پیام/ 167