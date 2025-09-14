عملیات طوفان الاقصی لیلة القدر مقاومت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام میثم امرودی، مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه، در نشست ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: شورای فرهنگی عمومی ۱۵ مهرماه را «حماسه جوانان فلسطینی» و ۲۵ مهرماه را «روز نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی» نام‌گذاری کرده است، که در این ده روز اتفاقات بزرگی در ایران و جهان روی خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیت تاریخی «طوفان الاقصی» یا «هفت اکتبر» گغت: طوفان الاقصی یا هفت اکتبر لیلة القدر مقاومت مردم فلسطین است. همان‌طور که در شعب ابی‌طالب شاهد پیروزی‌های بزرگی بودیم، امروز نیز این مسیر ادامه دارد.

مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه با بیان اینکه جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در کنار افشای چهره این رژیم، موجب بیداری افکار عمومی جهانی شده است، گفت: سراسر دنیا فهمیدند در فلسطین چه خبر است. نخبگان و اقشار مختلف مردم در سراسر دنیا نفرت از رژیم صهیونیستی را فریاد می‌زنند.

حجت الاسلام امرودی درباره تأثیر رویدادها بر افکار عمومی، یادآور شد: گلدا مایر نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود: وقتی مسجدالاقصی (در سال ۱۹۶۹) آتش زده شد، شب را تا صبح از ترس اینکه اعراب و مسلمانان گروه‌گروه از همه‌جا به رژیم صهیونیستی حمله‌ور شوند، نخوابیدیم. اما وقتی صبح شد؛ فهمیدیم که می‌توانیم هرکاری انجام دهیم چون در برابر یک امتِ به‌ خواب‌رفته قرار داریم.

وی بیداری دانشجویان و دانشگاهیان در سراسر دنیا را قابل توجه دانست و گفت: در راه دفاع از فلسطین، دانشگاهیان و فعالان گاهی بازداشت می‌شوند؛ این دستاورد کوچکی نیست.

حجت الاسلام امرودی ادامه داد: امروز در تمام دنیا پرچم ایران به‌عنوان حامی آزادی‌خواهان به اهتزاز درآمده و چهره واقعی جمهوری اسلامی برای جهان نمایان شده است. دنیا فهمید رژیم صهیونیستی زورش فقط به غزه بی‌دفاع و کشورهای عربی بی‌اختیار می‌رسد.

مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به سوریه گفت: به سوریه‌ای حمله کردند که خلوت شده و ارتش و دفاع مدنی ندارد؛ یک داعشی را کت‌وشلوار تنش کرده و رئیس‌جمهور سوریه کردند.

حجت‌الاسلام امرودی درباره ماهیت نبرد و ضرورت مقاومت گفت: فلسطین زمانی بیدار شد که با شهید و شهادت و مقاومت انس گرفت.

وی اظهار کرد: طرح‌های بزرگ صهیونیستی، از تصرف مصر تا لبنان و سوریه و ترکیه و عراق، شوخی نیست و کشورهای عربی باید از فضای کنونی خارج شده و در دفاع از خود عمل کنند.

مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه، خطاب به کشورها و گروه‌های بی‌تفاوت نسبت به قضیه فلسطین تأکید کرد: مردم آزاده دنیا می‌دانند چه کار کنند، اما دولت‌ها باید بفهمند که در مقابل ملت خود نایستند. کاروان الصمود برای دفاع از غزه به راه افتاده و کشورهای عربی نباید برای آن‌ها مزاحمت ایجاد کنند.

حجت الاسلام امرودی تأکید کرد: تجربه نشان داده که اگر با شهادت‌طلبی جلو برویم، کمتر هزینه می‌دهیم تا اگر بخواهیم بایستیم و مذاکره کنیم؛ مذاکره و قطعنامه ابزار خریدن فرصت است، اما به تنهایی کارساز نیست.

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین کمال خداداده، معاون امور مراسم و ستادهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به موضوع «جنگ روایت‌ها» پرداخت و گفت: جامعه تبلیغی ما باید خیزش نیمه مهرماه و هفت اکتبر و سالگرد این اتفاق بزرگ را روایت‌پردازی کند، جنگ روایت‌ها در جریان است و اخیراً رژیم صهیونیستی ادارات و سازمان‌هایی تاسیس کرده تا چهره منحوس خود را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بهبود بخشد.

وی افزود: افکار عمومی جهان علیه رژیم صهیونیستی شده و روایت‌هایی که مردم از این رژیم می‌کنند آن‌ها را به خطر می‌اندازد، دشمن جنگ روایت‌ها را جدی گرفته و در حوزه تبیین و تبلیغ فعال شده است.

حجت الاسلام خداداده تاکید کرد: اگر ما روایت درست و صحیحی را به مخاطب نرسانیم، ممکن است اثرگذاری مطلوب حاصل نشود.

معاون امور مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت روشن‌سازی گسترده تاریخ و ماهیت جنایات، تصریح کرد: بشر تا سال‌ها خجالت خواهد کشید که چگونه کودکان و زنان و مردان با نگاه ظالمانه شهید، بمباران و تیرباران شدند، باید نشان دهیم جنایت‌های رژیم صهیونیستی محدود به هفت اکتبر نیست، این نسل‌کشی و تجاوز در طول دهه‌ها ادامه داشته است و امروز بهانه‌هایی برای حفظ زمین‌ها، جایگاه و هژمونی آمریکا در منطقه دست به هر عملیاتی زده‌اند.

