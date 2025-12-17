راه عبور از مشکلات کشور، تکیه بر علم، ایمان و نخبگان جوان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در آیین تجلیل از افتخارآفرینان ایران اسلامی با عنوان «سلام به آینده» که عصر روز چهارشنبه در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با اشاره به جایگاه نخبگان علمی کشور گفت: از حضور نخبگان و عزیزانی که سرمایه‌های راهبردی این کشور هستند، در این جمع بسیار خرسندم. خدا را شاکرم که توفیق داد در یک کار جمعی، با همراهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و بانک شهر، گوشه‌ای از عظمت شما بزرگواران را پاس بداریم. باور داریم آینده ایران همچون خورشیدی درخشان پیش روی شماست و این مراسم، تقدیری از خودباوری متکی بر ایمان است؛ همان گوهر بزرگی که انقلاب اسلامی به ما ارزانی داشت.

وی افزود: معتقدیم هیچ گره بسته‌ای در کشور وجود ندارد که به دست توانمند جوانان اهل دانش باز نشود. تاریخ نیز گواه همین حقیقت است؛ همواره آمیختگی جوانی، علم، عقلانیت و ایمان عمیق، پدیده‌هایی نجات‌بخش ساخته که نتیجه آن فتح قله‌های بزرگ و افتخارآفرینی بوده است.

شهردار تهران با تأکید بر اعتماد به نسل جوان تصریح کرد: از دیرباز با تکیه بر خلاقیت، تیزهوشی و دانش جوانان، مسیرهای بزرگ طی شده و قله‌های مهمی فتح شده است. امروز نیز در یک رقابت تنگاتنگ جهانی، پیام ملت ایران به جامعه بشری، پیام صلح، دوستی، توجه به انسانیت، رشد، تعالی و رسیدن به قله‌های معرفت است.

زاکانی ادامه داد: طبیعی است که این پیام، مورد پسند کسانی که منافع خود را در توسعه جهل و محروم‌ماندن ملت‌ها می‌بینند، نباشد. بسیاری از مشکلاتی که در دهه‌های اخیر در عرصه جهانی، منطقه‌ای و حتی در کشور خودمان شاهد بوده‌ایم، ریشه در همین تقابل تاریخی دارد؛ تقابلی که قرن‌ها بر این مبنا شکل گرفته که بخشی از جهان محروم بماند تا بخش کوچکی رشد کند. اما امروز پیام شما نخبگان این است که همه ملت‌ها و کشورها باید به قله‌های افتخار خود نزدیک شوند.

وی با اشاره به مسئولیت تاریخی نخبگان گفت: ما که به آینده بشریت می‌اندیشیم و به وعده‌های الهی باور داریم، باید با عزم راسخ در این مسیر حرکت کنیم و با تکیه بر ابزار علم و ایمان، از ظرفیت‌های درونی خود بهره ببریم. بهترین الگو در این مسیر، نوجوانان و جوانانی هستند که با همت خود و همراهی خانواده‌هایشان، مسیر علم‌آموزی را انتخاب کرده‌اند.

شهردار تهران با بیان اینکه انتظار مدیریت شهری از نخبگان، نقش‌آفرینی در تحول جهانی است، گفت: خواست ما این است که این همت بزرگ، صرف یک تحول جهانی شود؛ تحولی که آغاز آن از ایران اسلامی می‌تواند امکان بستن راه رهزنان قافله بشریت را فراهم کند. این باور «ما می‌توانیم» و توجه به نخبگان به‌عنوان سرمایه‌های راهبردی کشور، مسیری بی‌بازگشت است.

زاکانی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر علم‌آموزی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بیشترین تأکید را بر علم دارند و حمایت‌های ایشان موجب شکل‌گیری نهضت عزت علمی در دهه ۸۰ شد. این نهضت با فراز و نشیب ادامه یافته و امروز وظیفه ماست که زمینه رشد و توسعه بیشتر آن را فراهم کنیم.

وی افزود: در مجموعه مدیریت شهری، توجه به نوجوانان و جوانان یک اصل است. ایجاد زیرساخت‌های اساسی برای رشد نخبگان، فراهم‌کردن بستر فعالیت علمی، عبور از دانش به فناوری و تولید محصول، از راهبردهای اصلی ماست. با افتخار اعلام می‌کنم که امسال قریب به ۲۰۰ هکتار زیرساخت علمی، فناورانه و نوآورانه در شهر تهران ایجاد خواهد شد؛ اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ مدیریت شهری تهران.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: در نقاط مختلف شهر، فضاهایی فراهم می‌شود تا اهل دانش بتوانند همزمان با تحصیل یا پس از آن، در حوزه فناوری، خلاقیت و نوآوری حضور پیدا کنند، به مسائل کشور بیندیشند و گره‌های بزرگ را با دستان خود باز کنند. مدیریت شهری نیز خود را موظف می‌داند که با تمام توان، حامی و بسترساز این تحول علمی باشد.

زاکانی در پایان با اشاره به مسیر پیش‌روی کشور گفت: امروز کشور در برابر دو نگاه قرار دارد؛ یک نگاه، تسلیم در برابر دشمن و فروش استقلال برای آرامش موقت را توصیه می‌کند و نگاه دیگر، مقاومت همراه با تحمل سختی‌ها را. اما ما به راه سومی باور داریم؛ راهی که هم استقلال و عزت را حفظ می‌کند، هم مسیر آبادانی، آرامش، پیشرفت و سرآمدی ایران عزیز را هموار می‌سازد. با اطمینان می‌گویم تمام ظرفیت‌های عبور از مشکلات در داخل کشور و در توان شما جوانان و نخبگان نهفته است و با تکیه بر این توان، می‌توان آینده‌ای درخشان برای ایران رقم زد.

