جمهوری اسلامی ایران پرچمدار عزت الهی و جبهه حق در تقابل با صهیونیسم و استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ماموستا اقبال بهمنی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در برنامه «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» با تأکید بر مفهوم قرآنی عزت، تصریح کرد: عزت، سربلندی و عظمت منحصر به خداوند متعال، رسول گرامی اسلام(ص) و مؤمنان است و هر زمان که مؤمنان در مسیر اطاعت از خدا و پیامبر حرکت کنند، عزت الهی شامل حال آنان خواهد شد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار داشت: تاریخ ادیان الهی همواره صحنه تقابل حق و باطل بوده است؛ ابراهیم(ع) در برابر نمرود، موسی(ع) در برابر فرعون، پیامبر اکرم(ص) در برابر ابوجهل و جاهلیت قریش، خلفای راشدین در برابر کسری و قیصر و امام حسین(ع) در برابر یزید ایستادند. امروز نیز باید پرسید نمرود، فرعون، ابوجهل و یزید زمان چه کسانی هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: بیتردید نمرود و فرعون امروز، رژیم صهیونیستی و آمریکای مستکبر هستند و در برابر آنان، تنها ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و جبهه مقاومت ایستادهاند. این ایستادگی سبب شده است که خداوند متعال عزت ویژهای به ملت ایران عطا کند.
ماموستا بهمنی با بیان اینکه عزت الهی در سایه تشکیل حکومت الهی و حرکت جهادی محقق میشود، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با استقرار حاکمیت مبتنی بر ارزشهای دینی و اسلامی، از مستضعفان دفاع کرده و در برابر استبداد و استکبار ایستاده است؛ امری که دشمنان اسلام از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی با آن مخالفاند.
وی تأکید کرد: اسلام مورد پسند استکبار، اسلامی بیتحرک، بدون جهاد و تسلیمپذیر است، در حالی که اسلام ناب محمدی(ص)، اسلام مقاومت، عزت و ایستادگی در برابر ظلم است. به همین دلیل، دشمنان نقشه نابودی فلسطین و تضعیف جهان اسلام را در سر دارند.
ماموستا اقبال بهمنی با اشاره به توانمندیهای علمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز ایران اسلامی با اتکا به خداوند متعال و با تکیه بر دانش و توانمندی فرزندان خود در عرصههای علمی، هستهای و موشکی، در برابر رژیمهای زورگو و ستمگر ایستاده و با اقتدار از سرزمین و عزت خود دفاع میکند.
وی در پایان با اشاره به وعدههای الهی در قرآن کریم تصریح کرد: خداوند به مؤمنانی که بر ایمان خود استقامت میورزند، وعده نصرت داده است. ملت ایران با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و با انگیزه ایمانی، به یاری خداوند پیروز این میدان خواهد بود.
