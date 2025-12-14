دومین شب درگیری جوانان با نیروهای پلیس تونس در شهر قیروان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری اعلام کردند که برای دومین شب متوالی، درگیری‌هایی میان نیروهای پلیس و جوانان خشمگین در شهر القیروان تونس رخ داد. این اعتراضات پس از مرگ مردی در پی تعقیب پلیس و ضرب‌وشتم او آغاز شد.

شاهدان به خبرگزاری رویترز گفتند که جوانان معترض در قیروان با پرتاب سنگ، بطری‌های آتش‌زا و مواد محترقه به سمت پلیس حمله کردند و خیابان‌ها را با آتش زدن لاستیک‌ها بستند. نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن آنان از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

خانواده فرد جان‌باخته اعلام کردند او در حال رانندگی با موتورسیکلت بدون گواهینامه بود که توسط پلیس تعقیب شد، سپس مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان و ترک آن، بر اثر خونریزی مغزی درگذشت.

این حوادث نگرانی مقامات تونس را از گسترش اعتراضات به مناطق دیگر افزایش داده است، به‌ویژه در آستانه سالگرد انقلاب ۲۰۱۱ (۱۳۸۹) که سرآغاز خیزش‌های موسوم به «بهار عربی» بود.

تونس در هفته‌های اخیر شاهد افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی، اعتصابات در بخش‌های مختلف و فراخوان اتحادیه عمومی کارگران تونس برای اعتصاب سراسری در ماه آینده بوده است.

در شهر قابس نیز هزاران نفر طی هفته‌های گذشته علیه یک کارخانه شیمیایی که آن را عامل اصلی آلودگی می‌دانند، تظاهرات کردند.

منابع محلی گزارش دادند که استاندار قیروان روز شنبه به منزل خانواده فرد جان‌باخته رفت و وعده داد تحقیقاتی برای روشن شدن ابعاد حادثه و تعیین مسئولیت‌ها آغاز شود.

گروه‌های حقوق بشری رئیس‌جمهور تونس را به استفاده از دستگاه قضایی و پلیس برای سرکوب مخالفان متهم می‌کنند؛ اتهامی که او به‌طور کامل رد کرده است.

