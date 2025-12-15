به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی آغاز رسمی «گفت‌وگوی ساختاری» را اعلام کرد؛ مسیری ملی و فراگیر که هدف آن آماده‌سازی محیط سیاسی و نهادی برای برگزاری انتخابات در چارچوب ارائه نقشه راه جهت حل بن‌بست سیاسی کشور است.

«هانا تته» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی، در مراسم افتتاح این گفت‌وگو در طرابلس تأکید کرد که این ابتکار یکی از ستون‌های اصلی روند سیاسی جاری است و هدف آن ایجاد توافقات عملی میان لیبیایی‌ها برای تقویت ثبات و گشودن راه انتخابات است. او بر اهمیت برگزاری این گفت‌وگو در داخل لیبی و با مشارکت مستقیم مردم این کشور تأکید کرد.

این گفت‌وگو که در اوت گذشته (مرداد 1404) رسماً اعلام شد، به‌عنوان یک پلتفرم ملی طراحی شده تا همه اقشار جامعه بتوانند در تدوین برنامه آینده کشور سهیم باشند. در این چارچوب، 124 نفر از مناطق و پیشینه‌های مختلف شامل 81 مرد، 43 زن، 13 جوان، نمایندگانی از اقلیت‌های فرهنگی و زبانی و افراد دارای معلولیت حضور دارند. میزان مشارکت زنان حدود 35 درصد است که نشان‌دهنده پایبندی سازمان ملل به اصول شمول و تنوع است.

انتخاب شرکت‌کنندگان از طریق سازوکار چندمسیره انجام شد؛ شامل شهرداری‌ها، احزاب سیاسی، نهادهای علمی، هنری و امنیتی، گروه‌های فرهنگی و بیش از هزار درخواست داوطلبانه از شهروندان لیبی. معیارهای انتخاب بر پایه تجربه و توانایی در ایجاد توافق و اولویت دادن به منافع ملی بوده است.

تیته اذعان کرد که برخی لیبیایی‌ها به دلیل محدودیت ظرفیت یا مسائل سیاسی نتوانستند حضور مستقیم داشته باشند، اما از آنان خواست از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و نظرسنجی‌های آنلاین مشارکت کنند. او تأکید کرد که این گفت‌وگو برای همه لیبیایی‌ها باز است.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی یادآور شد که پیش‌تر کمیته‌ای مشورتی متشکل از 20 کارشناس لیبیایی برای حل اختلافات مربوط به قوانین انتخاباتی تشکیل شده بود و توصیه‌های آن‌ها در تدوین نقشه راه کنونی نقش داشت.

تته اعلام کرد جلسات گفت‌وگو از ژانویه 2026 (دی 1404) آغاز می‌شود و طی چهار تا شش ماه ادامه خواهد داشت. این جلسات بر چهار محور اصلی تمرکز خواهند داشت: حکمرانی، اقتصاد، امنیت، و آشتی ملی و حقوق بشر. انتظار می‌رود این مباحث به توصیه‌های فوری برای بهبود عملکرد دولت و آماده‌سازی فضای انتخابات منجر شود و همچنین پیشنهادهای سیاسی و قانونی برای حل ریشه‌های منازعه ارائه دهد.

او تأکید کرد که این روند، هرچند با تسهیل سازمان ملل همراه است، در اصل «لیبیایی ـ لیبیایی» باقی می‌ماند و موفقیت آن به مشارکت فعال مردم بستگی دارد. همچنین مسیرهای موازی شامل نشست‌های زنان، پلتفرم دیجیتال ویژه جوانان و مشورت‌های اختصاصی با افراد دارای معلولیت برای ادغام اولویت‌های آنان راه‌اندازی خواهد شد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی خاطرنشان کرد که این روند بر اساس معیارهای سختگیرانه برای تضمین احترام متقابل و فضای امن گفت‌وگو اداره خواهد شد و هرگونه نقض آیین‌نامه رفتاری می‌تواند به حذف افراد منجر شود.

او در پایان، حمایت شورای امنیت و جامعه بین‌المللی از این مسیر سیاسی را تکرار کرد و گفت: گفت‌وگوی ساختاری فرصتی واقعی برای تقویت حکمرانی خوب، وحدت نهادها و پیشبرد آشتی ملی است تا لیبی به کشوری باثبات‌تر و پاسخگوتر به خواسته‌های مردمش تبدیل شود.

