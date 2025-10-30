اولتیماتوم طرابلس به »پزشکان بدون مرز« برای خروج از لیبی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت لیبی به سازمان بینالمللی «پزشکان بدون مرز» تا تاریخ ۹ نوامبر فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کند، بدون آنکه دلیل رسمی برای این تصمیم ارائه دهد.
این اقدام با واکنش نگرانکننده این سازمان بشردوستانه مواجه شده و مسئولان آن نسبت به پیامدهای احتمالی این تصمیم بر وضعیت بیماران ابراز نگرانی کردهاند.
استیو بوربریک، مسئول برنامههای پزشکان بدون مرز در لیبی، این تصمیم را «غافلگیرکننده و نگرانکننده» توصیف کرد و گفت: «این اقدام میتواند تأثیرات جدی بر بیمارانی داشته باشد که تحت درمان ما هستند.»
پزشکان بدون مرز در ماه مارس، پس از آنکه دفاتر این سازمان بسته شد و شماری از کارکنان آن توسط سازمان امنیت داخلی لیبی مورد بازجویی قرار گرفتند، مجبور به تعلیق فعالیتهای خود در لیبی شده بود. این اقدام بخشی از یک کمپین گستردهتر بود که شامل محدودسازی فعالیتهای ۹ سازمان بشردوستانه دیگر نیز میشد.
با این حال، این سازمان تأکید کرد که مجوز فعالیتش همچنان از سوی مقامات لیبی معتبر است و ابراز امیدواری کرد تا بتواند راهحلی مثبت برای ادامه فعالیتهای بشردوستانه خود در این کشور بیابد.
گفتنی است پزشکان بدون مرز طی سال گذشته هزاران خدمت درمانی در لیبی ارائه کرده و نقش مهمی در عملیات امدادرسانی پس از سیل ویرانگر در شهر درنه در سال ۲۰۲۳ ایفا کرده است. همچنین این سازمان در حمایت از پناهجویان و مهاجران در غرب لیبی فعال بوده است.
این سازمان هشدار داد که محدودسازی فعالیتهای نهادهای بشردوستانه و کاهش حمایتهای مالی بینالمللی، لیبی را تقریباً از حضور نهادهای درمانی بینالمللی برای مهاجران و پناهجویان محروم کرده است.
