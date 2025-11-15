اسناد لیبی درباره امام موسی صدر فاقد اطلاعات جدید است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته رسمی پیگیری پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش اعلام کرد: اسنادی که اخیراً از سوی مقامات لیبی دریافت کرده، هیچ اطلاعات تازه‌ای ارائه نمی‌دهد و فاقد عناصر مؤثری است که بتواند به پیشرفت در تحقیقات چند دهه‌ای این پرونده کمک کند.

این کمیته در بیانیه‌ای توضیح داد که مدارک تحویل‌شده صرفاً شامل نتایج تحقیقاتی است که بیش از ده سال پیش انجام شده و هیچ‌گونه یافته جدید یا به‌روزرسانی مرتبط با روند پرونده در آن وجود ندارد. کمیته تأکید کرد که نبود اطلاعات جدید، پرسش‌های جدی درباره ادامه پیگیری قضایی این موضوع از سوی طرابلس در سال‌های گذشته ایجاد می‌کند.

کمیته خواستار توضیح رسمی طرف لیبی درباره دلایل فقدان مستندات جدید شد و اعلام کرد که مکاتبات مستقیم با نهادهای مسئول در طرابلس را از طریق کانال‌های ارتباطی رسمی آغاز خواهد کرد تا تصویر کامل‌تری از آنچه در سال‌های اخیر رخ داده به دست آید.

در این بیانیه همچنین یادآوری شده است که مسئولان لبنانی در نشست‌های پیشین با هیئت لیبی بر ضرورت ملی روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر تأکید کرده‌اند و پیشرفت روابط میان دو کشور را منوط به همکاری واقعی برای پایان دادن به این پرونده دانسته‌اند.

کمیته خاطرنشان کرد: اسناد دریافتی از لیبی هیچ‌گونه پیشرفتی را نشان نمی‌دهد و فاقد نتایج، گام‌های تحقیقاتی مشخص و جمع‌بندی‌های قابل اتکا است. با این حال، این کمیته بار دیگر تعهد خود را به پیگیری پرونده تا دستیابی به نتیجه نهایی اعلام کرد و از مقامات لیبی خواست روند اقدامات لازم را تسریع کنند.

