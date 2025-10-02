به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اخبار واصله، پلیس ازبکستان «غلام‌عباس ابراهیم‌زاده» سیاست‌مدار و یکی از بازرگانان مطرح شیعه افغانستان را بازداشت کرده است.

بستگان آقای ابراهیم‌زاده به رسانه‌ها گفته‌اند که این بازرگان چهارشنبه(۲ مهر) بدون دلیل توسط پلیس ازبکستان دستگیر شد و هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

در مورد بازداشت این بازرگان شیعه افغانستان گزارش‌های متعددی منتشر شده و برخی گفته‌اند که او در پی دسیسه رقبای تجاری افغانستانی‌اش بازداشت شده است.

اعضای خانواده آقای ابراهیم زاده ابراز نگرانی کرده که او از بیماری‌های قلبی و قند رنج می‌برد و در بازداشتگاه پلیس به وضعیت درمانی او رسیدگی‌های لازم صورت نمی‌گیرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های افغانستان، پلیس ازبکستان آقای ابراهیم‌زاده را در بازداشت نگه‌داشته است و تحویل نهادهای عدلی و قضایی نمی‌دهد.

به گفته اعضای خانواده‌اش، ۳۵۰ هزار دلار آمریکایی ضمانت برای رهایی او به دولت ازبکستان واریز شده اما پس از یک هفته هنوز آزاد نشده است.

شایان ذکر است، غلام‌عباس ابراهیم‌زاده متولد ۱۳۴۹ اهل روستای «دالان» شهرستان شولگره استان بلخ در شمال افغانستان است که دو دور عضو مجلس نمایندگان افغانستان بود.

آقای ابراهیم‌زاده در انتخابات پارلمان، از استان بلخ بیشترین آرای مردمی را به دست آورده بود و شیعیان و سایر مردم این استان از خدمات او در زمینه تاسیس بیمارستان، دانشگاه و مدرسه بهره‌مند هستند.

