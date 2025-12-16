رد درخواست اسرائیل برای توقف تحقیقات جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) با رد یکی از اعتراضات حقوقی رژیم صهیونیستی، راه را برای ادامه تحقیقات درباره جنایات این رژیم در جنگ نسل‌کُشانه علیه مردم فلسطین در نوار غزه هموار کرد. اتاق تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی دوشنبه شب اعلام کرد درخواست اسرائیل برای جلوگیری از ادامه تحقیقات درباره اقدامات این رژیم در جریان جنگ غزه را نمی‌پذیرد و رأی دادگاه بدوی در این زمینه پابرجا می‌ماند.

قضات دیوان تأکید کردند که دادستان دیوان اختیار دارد درباره جنایات ارتکاب‌یافته در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه پس از هفتم اکتبر تحقیق کند.

رژیم صهیونیستی مدعی بود که حملات پس از هفتم اکتبر یک «وضعیت جدید» محسوب می‌شود و نیازمند اعلام رسمی تازه از سوی دادستان است؛ ادعایی که قضات دیوان آن را رد کرده و اعلام کردند اطلاعیه صادرشده در سال ۲۰۲۱، شامل تحولات بعدی نیز می‌شود.

این تصمیم به‌معنای معتبر ماندن احکام بازداشت صادرشده در نوامبر سال گذشته علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است.

این رأی در حالی صادر شده که تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه، تلفات انسانی سنگینی برجای گذاشته و بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، از آغاز جنگ در مهر ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۷۰ هزار فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

