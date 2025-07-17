به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد دیوان کیفری بینالمللی درخواست اسرائیل برای توقف تحقیقات و لغو حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را رد کرده است.
در نوامبر سال گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم جلب نتانیاهو و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرده بود.
رژیم صهیونیستی به دلیل اقدامات نظامی خود در جنگ غزه، که از هشت اکتبر ۲۰۲۳ و پس از عملیات «طوفان الاقصی» توسط جنبش حماس( ۷ اکتبر) آغاز شد، در پروندهای در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) با اتهام نسلکشی روبهرو است.
