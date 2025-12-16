دعوای سیاسی بر سر تشکیل کمیته تحقیق درباره حوادث ۷ اکتبر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری عبری گزارش داده‌اند که جنجال تازه‌ای در عرصه سیاست داخلی اسرائیل بر سر طرحی برای تشکیل «کمیته تحقیق غیررسمی» درباره حوادث ۷ اکتبر درگرفته است.

این طرح که توسط نماینده کنست، آریئل کلنر از حزب لیکود ارائه شده، به رئیس کنست اختیار می‌دهد تا پس از مشورت با نمایندگان ائتلاف و اپوزیسیون، اعضای کمیته را تعیین کند؛ اما در صورت مخالفت اپوزیسیون، عملاً همه اعضا توسط جناح حاکم منصوب خواهند شد. درنتیجه، منتقدان این طرح آن را تلاشی برای کنترل کامل روند تحقیق از سوی دولت بنیامین نتانیاهو توصیف کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حزب لیکود در واکنش به انتقادها، با لحنی طعنه‌آمیز گفته است: «غیرمنطقی است نخست‌وزیر کمیته‌ای برای بررسی عمل خود تعیین کند»، اما این همان چیزی است که در عمل در حال وقوع است.

مخالفان می‌گویند این کمیسیون نه‌تنها برای کشف حقیقت تشکیل نشده، بلکه با هدف پوشاندن قصور دولت در فاجعه ۷ اکتبر طراحی شده است. برخی تحلیلگران نیز یادآور شده‌اند که نخست‌وزیر نتانیاهو با چنین اقداماتی درصدد است قوانین و نهادهای نظارتی را شخصی‌سازی کرده و از پاسخگویی در برابر مردم بگریزد.

در همین حال، گروهی از ۲۲ نفر از نجات‌یافتگان و ده‌ها خانواده گروگان‌ها با انتشار بیانیه‌ای از نتانیاهو خواستند هرچه سریع‌تر کمیسیون رسمی و مستقل حقیقت‌یاب تشکیل دهد و به گفته آنان «از طفره‌رفتن و پنهان‌کاری دست بردارد». اما بنابر ارزیابی ناظران سیاسی، دولت صهیونی قصد ندارد چنین کمیسیونی را ایجاد کند؛ زیرا هدف نه تحقیق درباره واقعیت‌ها، بلکه حفظ منافع دولت و فرار از مسئولیت تاریخی در قبال فجایع رخ‌داده عنوان شده است.

