برپایی ایست بازرسی با نماد داعش در حومه حلب و دیرالزور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، روز گذشته ایستهای بازرسی موقت در حومه حلب و دیرالزور مشاهده شد که توسط عناصر مسلح با لباسهای نظامی دارای نشان سازمان «دولت اسلامی» ( گروه تروریستی داعش) برپا شده بودند.
یکی از این ایستهای بازرسی در منطقه آریما در نزدیکی منبج و دیگری در منطقه میادین در حومه دیرالزور پس از نیمهشب گذشته مشاهده شد، همزمان با ایجاد یک ایست بازرسی در بزرگراه دوم، «خط صحرا»، که در آن رهگذران را متوقف کرده و کارتهای شناسایی آنها را به طور کامل بررسی میکردند و به دنبال سرباز یا پرسنل امنیتی میگشتند.
طبق اطلاعات این دیدهبان، افراد مسلح با یک خودروی سفید H1 بدون پلاک در حال حرکت بودند که باعث ترس و اضطراب در میان غیرنظامیان در مناطق تحت کنترل «ارتش ملی» و دولت انتقالی شد، در حالی که تاکنون هیچ دستگیری گزارش نشده است.
