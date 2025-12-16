ترامپ: همچنان به احمد الشرع اعتماد دارم، او مردی قدرتمند است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره حمله اخیر در سوریه که به کشته شدن چند نظامی آمریکایی انجامید، تأکید کرد همچنان به «احمد الشرع» رئیس‌جمهور سوریه اعتماد دارد و او را «مردی قدرتمند» توصیف کرد.

ترامپ گفت: الشرع هیچ ارتباطی با حمله‌ای که شنبه گذشته در نزدیکی شهر تدمر رخ داد ندارد. این منطقه تحت کنترل کامل نیست و حادثه غافلگیرکننده بود. او نسبت به این موضوع بسیار ناراحت است و در حال پیگیری آن است. من همچنان به او اعتماد دارم و او مردی قوی است.

وی افزود که حمله مذکور توسط گروه تروریستی داعش انجام شده و آمریکا پاسخ سختی به این گروه خواهد داد.

ترامپ در پاسخ به چرایی حضور نیروهای آمریکایی در سوریه گفت: ما برای تضمین و حفظ صلح در خاورمیانه حضور داریم. سوریه یکی از دشوارترین مناطق جغرافیایی جهان است.

ترامپ همچنین درباره آغاز فعالیت نیروی بین‌المللی حافظ صلح در غزه گفت: «فکر می‌کنم این نیرو عملاً کار خود را آغاز کرده و نقش مؤثری ایفا می‌کند.» او تأکید کرد کشورهای بیشتری به این نیرو خواهند پیوست و افزود: «آن‌ها تعداد نیروهایی را که من می‌خواهم اعزام خواهند کرد.»

گفتنی است نیروهای امنیتی سوریه و نظامیان آمریکایی روز شنبه هنگام انجام گشت مشترک در نزدیکی تدمر هدف تیراندازی قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد این حمله توسط داعش انجام شد و سه آمریکایی شامل دو نظامی و یک غیرنظامی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند.

