بازگشت کودک عراقی ربوده شده توسط داعش + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت عراق در آنکارا امروز دوشنبه از بازگشت یکی از کودکان عراقی ربوده‌شده توسط داعش خبر داد.

طبق نوشته خبرگزاری عراقی النبأ این کودک در سال ۲۰۱۴ در جریان حملات گروه تروریستی داعش ناپدید شده بود و پس از بیش از دو سال پیگیری مستمر از سوی مقامات عراقی و همکاری نهادهای امنیتی و انسانی، سرانجام به آغوش خانواده‌اش بازگشت.

سفارت عراق تأکید کرد که این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر دولت برای شناسایی و نجات قربانیان ربایش داعش است.

مقامات همچنین بر ادامه پیگیری سرنوشت سایر کودکان و زنان مفقودشده در مناطق آزادشده از داعش تأکید کردند.

