به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بریتانیا پس از شش سال کشمکش حقوقی، به چودوری معینالدین، رهبر برجسته جامعه مسلمانان بریتانیایی، بابت اتهامات نادرست جنایات جنگی در جریان جنگ استقلال بنگلادش سال ۱۹۷۱، مبلغ ۲۲۵ هزار پوند غرامت پرداخت و رسماً عذرخواهی کرد. این پرونده که شامل اتهامات نادرست منتشرشده توسط کمیسیون مقابله با افراطگرایی تحت وزارت کشور بود، نشاندهنده نگرانیهای جامعه مسلمانان درباره اسلامستیزی و بیپروایی دولت در انتشار اتهامات بدون بررسی است.
معینالدین از سال ۱۹۷۳ در بریتانیا زندگی میکند و از سال ۱۹۸۴ شهروند بریتانیایی است. او هیچگاه فرصت دفاع قانونی نداشته و دادگاه عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۴ حکم به بیاساس بودن اتهامات داده و تأکید کرد که محاکمه غیابی در بنگلادش فاقد حداقل استانداردهای عدالت بوده و سیاسی و غیرقابل اعتماد است.
معینالدین طی چهار دهه نقش کلیدی در رهبری و خدمت به جامعه مسلمانان بریتانیا داشته است. او دبیرکل شورای مساجد بریتانیا و ایرلند، از بنیانگذاران شورای مسلمانان بریتانیا، مدیر ارائه خدمات روحانی در نظام سلامت ملی و مدیر اجرایی چندین مرکز اسلامی و خیریه بوده و فعالیتهای آموزشی و میانفرهنگی قابل توجهی برای تقویت همبستگی و صلح میان جوامع مذهبی انجام داده است.
