به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن اسلامی پزشکی بریتانیا با ارسال نامه‌ای به وس استریتینگ، وزیر بهداشت این کشور، و شماری از مقامات ارشد نظام سلامت این کشور، نسبت به افزایش موارد اسلام‌هراسی علیه کارکنان و بیماران مسلمان در خدمات ملی سلامت هشدار داد و خواستار اقدام فوری شد.

این انجمن اعلام کرد که تلاش‌های پیشین آن برای جلب توجه مسئولان به موضوع اسلام‌هراسی، با بی‌پاسخی استریتینگ و جیمز مکی، مدیر اجرایی خدمات ملی سلامت مواجه شده است؛ موضوعی که به‌گفته انجمن اسلامی پزشکی بریتانیا در شرایط کنونی «نگران‌کننده و غیرقابل توجیه» است.

انجمن اسلامی پزشکی بریتانیا به‌طور خاص به حادثه‌ای اسلام‌هراسانه در بیمارستان‌های آموزشی لیدز اشاره کرد که طی آن، نسخه‌ای از قرآن و قاب حاوی یکی از سوره‌ها در مرکز مذهبی بیمارستان تخریب شد. مدیرعامل این مجموعه درمانی این اقدام را «اسلام‌هراسانه» خواند و تأکید کرد چنین رفتارهایی هیچ جایگاهی در نظام سلامت ندارد.

طبق اعلام انجمن اسلامی پزشکی بریتانیا، این حادثه موجب «رنج و ناراحتی عمیق» کارکنان و بیماران مسلمان شده و بخشی از الگویی گسترده‌تر از حوادث اسلام‌هراسانه در نظام سلامت است؛ الگویی که به احساس ناامنی، بی‌پشتیبانی و آسیب‌پذیری در میان کارکنان مسلمان دامن زده است.

این انجمن همچنین از رویکرد دولت کارگر در بررسی نژادپرستی در نظام سلامت انتقاد کرد و گفت تمرکز این بررسی به‌گونه‌ای است که یهودستیزی را بر دیگر اشکال نژادپرستی، از جمله اسلام‌هراسی، برجسته‌تر نشان می‌دهد. انجمن اسلامی پزشکی بریتانیا ضمن اعلام مخالفت با هرگونه تبعیض، خواستار برخورد برابر و جامع با همه اشکال نژادپرستی شد.

**************

پایان پیام/ 345