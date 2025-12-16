رأی بدوی دادگاه کره‌جنوبی در پرونده چهار عضو تیم ملی دوومیدانی ایران که در جریان مسابقات قهرمانی آسیا بازداشت شده بودند، صادر و به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول ابلاغ شد. این پرونده از خردادماه و پس از شکایت یک زن کره‌ای به اتهام آزار، وارد مراحل قضایی شده بود.

بر اساس حکم صادره، دو نفر از ورزشکاران ایرانی تبرئه و آزاد شده‌اند و دو نفر دیگر به حبس کوتاه‌مدت محکوم شده‌اند. طبق اعلام منابع رسمی، جزئیات حکم به دلیل بدوی بودن رأی و طی شدن روند اعتراض، فعلاً محرمانه باقی خواهد ماند.

گفته می‌شود دو عضو تبرئه‌شده تیم ملی، که یکی از آن‌ها مربی تیم است، به‌زودی و پس از هماهنگی‌های لازم با سفارت ایران در کره‌جنوبی به کشور بازخواهند گشت. در مقابل، دو ورزشکار دیگر باید دوران محکومیت خود را در زندان‌های کره‌جنوبی سپری کنند؛ حکمی که بنا بر برخی گزارش‌ها بین دو تا چهار سال حبس تعیین شده است.

در همین حال، وکلای مدافع این دو ورزشکار همچنان در حال پیگیری پرونده هستند تا از طریق اعتراض به رأی بدوی، میزان مجازات کاهش یابد یا شرایط بهتری برای آن‌ها فراهم شود. این پرونده طی ماه‌های گذشته با برگزاری چند جلسه دادگاه علنی و غیرعلنی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

با وجود حساسیت بالای این ماجرا، فدراسیون دوومیدانی ایران تاکنون واکنش رسمی به صدور حکم نشان نداده است. باید دید پس از بازگشت نفرات تبرئه‌شده به ایران، چه تصمیمی از سوی فدراسیون، وزارت ورزش و سایر نهادهای مسئول درباره این پرونده اتخاذ خواهد شد.

