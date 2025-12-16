نشست علمیِ »آموزش کاربردی هوش مصنوعی در آموزش زبان فارسی« برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمیِ آموزش کاربردی هوش مصنوعی در آموزش زبان فارسی از سوی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در نمایشگاه متمرکز دستاوردهای پژوهشی جامعةالمصطفی العالمیه برگزار شد.

استاد احمدپور در این نشست بر نقش تحول‌آفرین هوش مصنوعی (AI) در آموزش زبان فارسی تاکید کرد و هشدار داد که تمرکز بر دانش زیربنایی به جای وابستگی به ابزارها، کلیدی برای پیشرفت است.

استاد احمدپور، هوش مصنوعی را به عنوان نسل چهارم تحولات بشری توصیف کرد که پس از دوران کشاورزی، صنعتی و اطلاعات شکل گرفته و بر پایه داده‌های کلان، ریاضیات و قدرت محاسباتی استوار است.

وی با اشاره به اختراعات کلیدی هر عصر، مانند چرخ، موتور بخار و اینترنت، تصریح کرد که AI از سال ۲۰۱۲ با ظهور پردازنده‌های پیشرفته، عصر جدیدی را رقم زده و صاحبان داده‌های بزرگ را به قدرت می‌رساند.

در حوزه آموزش، احمدپور توضیح داد که AI با یادگیری از داده‌های رفتاری استادان، می‌تواند سبک‌های تدریس متنوعی را شبیه‌سازی کند و شیوه آموزش را دگرگون سازد. وی هشدار داد کشورهایی که از این فناوری عقب بمانند، زیان خواهند دید.

احمدپور به معرفی محصولات AI مانند ChatGPT (OpenAI)، Gemini (Google)، DeepSeek (چین) پرداخت و بر قابلیت شخصی‌سازی آنها برای آموزش زبان فارسی تاکید کرد.

وی افزود ابزارهایی مانند NotebookLM گوگل می‌توانند کتاب‌های فارسی را خلاصه و به پادکست یا دیالوگ آموزشی تبدیل کنند.

این استاد فناوری های نوین، نقش “پرامپت” را محوری دانست و توصیه کرد برای بهره‌برداری موثر، نقش مشخص، شفافیت و ساختار گام‌به‌گام رعایت شود تا محتوای آموزشی متناسب با مخاطبان خاص تولید گردد.

در پایان، احمدپور هشدار داد وابستگی به ابزارهای خارجی کاربران را در جایگاه “یوزر” نگه می‌دارد و سازمان‌ها باید دانش AI را کسب کنند تا محصولات فرهنگی خود را بسازند و از کنترل شرکت‌های خارجی رها شوند. وی ابراز امیدواری کرد جلسات آتی به صورت کارگاهی برگزار شود.

.....................

پایان پیام