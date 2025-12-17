اربعین میدان اصلی مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در نشست کمیته استانی پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه و فضای مجازی اربعین حسینی، با اشاره به عظمت توفیق خدمت در مسیر اربعین، بر ضرورت قدردانی از این نعمت الهی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حضور در عرصه خدمت به زائران و خادمی اربعین، توفیقی بزرگ و الهی است، گفت: دل‌های بسیاری آرزومند حضور در این میدان هستند و ما باید قدردان این نعمت باشیم و مسئولیت خود را به‌درستی ادا کنیم.

حجت‌الاسلام نواب در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصریح کرد: بیانات مقام معظم رهبری به دلیل جامعیت، تدبیر، اخلاص و ژرف‌نگری، باید محور تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما باشد. سخنان اخیر ایشان، به‌ویژه در حوزه مسائل فرهنگی و جنگ تبلیغاتی دشمن، مسئولیت فعالان این عرصه را سنگین‌تر کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت پیشنهاد داد در ساختار کمیته‌ها و کارگروه‌های کنگره، کارگروهی ویژه با تمرکز بر نگاه فرهنگی رهبر انقلاب و مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن تشکیل شود و افزود: دشمن تلاش دارد ناکامی‌های خود در میدان‌های نظامی را در عرصه جنگ نرم و معنوی جبران کند و اربعین یکی از میدان‌های مهم این تقابل است.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از بیانات و محورهای مطرح‌شده از سوی رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: این محورها به‌راحتی از منابع رسمی در دسترس است و باید در برنامه‌های فرهنگی، به‌ویژه در ایام ماه رمضان و اربعین حسینی، مورد توجه جدی قرار گیرد تا سخن رهبری بر زمین نماند.

حجت‌الاسلام نواب همچنین به وضعیت برنامه‌ریزی عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: امروز در شورای برنامه‌ریزی، مسائل و مشکلات عتبات با ارتباط برخط با کربلا و نجف بررسی شد و طرح نوین عتبات که از سوی ریاست سازمان حج و زیارت مطرح شده، باید با جدیت دنبال و به نتیجه برسد؛ چراکه بهبود خدمات و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در عتبات یک ضرورت است.

وی یکی از چالش‌های مهم در این حوزه را ناپایداری مدیریتی دانست و اظهار کرد: تغییر مداوم مسئولان، چه در سطح مدیریت و چه در معاونت‌ها، به روند کار و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت آسیب می‌زند، در حالی که تداوم مدیریت و بهره‌گیری از تجربه نیروهای متخصص، نقش مهمی در ارتقای کیفیت فعالیت‌های اربعین دارد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در پایان ابراز امیدواری کرد با همت خادمان اربعین و توجه ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای اربعین با قوت بیشتری اجرا شود و گفت: امیدواریم خداوند سرافرازی و توفیق خدمت خالصانه را برای همه خادمان زائران اهل‌بیت علیهم‌السلام مقدر فرماید.

