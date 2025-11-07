ترامپ اعلام کرد: قزاقستان به پیمان ابراهیم پیوست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که قزاقستان به‌صورت رسمی با پیوستن به پیمان ابراهیم، روابط خود را با اسرائیل در چارچوب این طرح عادی‌سازی خواهد کرد. این اقدام از سوی ناظران به‌عنوان گامی نمادین تلقی شده است، چرا که آستانه و تل‌آویو از پیش روابط دیپلماتیک فعالی داشته‌اند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، ترامپ این سخنان را در جریان نشست خود با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی در کاخ سفید، در چارچوب گروه موسوم به «۵+۱»، مطرح کرد و گفت: مکالمه‌ای عالی با نتانیاهو و رئیس‌جمهور قزاقستان داشتم. این نخستین کشور است که در دوره دوم ریاست‌جمهوری من به پیمان ابراهیم می‌پیوندد.

او افزود: به‌زودی مراسم امضای رسمی برگزار خواهد شد و کشورهای دیگری نیز در مسیر پیوستن به این باشگاه قدرت هستند.

ترامپ در ادامه به موضوع معادن و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت که این مسئله یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای گروه ۵+۱ است. ما توافق‌نامه‌هایی در سراسر جهان برای گسترش زنجیره تأمین فلزات حیاتی امضا کرده‌ایم.

از سوی دیگر، قاسم جومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان در تمجید از نقش ترامپ، اظهار داشت: رئیس‌جمهور آمریکا نقشی اساسی در پایان دادن به هشت جنگ جهانی داشته است.

پیش از این نشست، دولت قزاقستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده بود: پیوستن ما به پیمان ابراهیم گامی طبیعی و منطقی در راستای سیاست خارجی مبتنی بر گفت‌وگو، احترام متقابل و ثبات منطقه‌ای است.

روز پنجشنبه نیز، استیون ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا از احتمال پیوستن یکی از کشورها به پیمان ابراهیم خبر داده بود، اما از نام بردن آن خودداری کرد. وب‌سایت آمریکایی اکسیوس بعدتر گزارش داد که منظور او قزاقستان بوده است؛ کشوری که از دهه‌ها پیش روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارد و اکنون با این اقدام، می‌کوشد در احیای پیمان ابراهیم نقش‌آفرینی کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸