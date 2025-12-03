به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در رویدادی که میتواند بزرگترین اقدام تبلیغاتی اسرائیل در تاریخ این رژیم محسوب شود، یک هیئت آمریکایی شامل ۱۰۰۰ نفر از شخصیتهای دینی انجیلی و اینفلوئنسرهای حوزه رسانه و فضای مجازی روز سهشنبه وارد تلآویو شد. این سفر به دعوت وزارت خارجه اسرائیل انجام شده تا این افراد در مهندسی افکار عمومی و تولید روایتهای تبلیغاتی که جنایات اسرائیل در منطقه را توجیه میکند، مشارکت کنند.
هدف اصلی این سفر، حفظ حمایت جامعه آمریکایی از اسرائیل و بررسی راههای تقویت و تداوم آن است. این ابتکار در حالی انجام میشود که به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، نشانههایی از کاهش حمایت از اسرائیل حتی در میان جامعه انجیلی پروتستان دیده میشود؛ جامعهای که همواره یکی از پایگاههای محکم جمهوریخواهان بوده است.
به همین دلیل، اسرائیل از چهرههایی بهره گرفته که در میان جوامع خود و در شبکههای اجتماعی نفوذ بالایی دارند، به این امید که این هزار چهره تأثیرگذار، تجربههای خود در اسرائیل را به میلیونها دنبالکنندهشان در ایالتهای مختلف آمریکا منتقل کنند.
این ابتکار تنها توسط وزارت خارجه اسرائیل هدایت نمیشود، بلکه مؤسسه «دوستان صهیون» همزمان با دهمین سالگرد تأسیس موزه «دوستان صهیون» و همکاری نزدیک بنیانگذار آن «مایک اِوَنس» مشاور پیشین دونالد ترامپ، نیز در آن مشارکت دارد.
برنامهها، مراسمها و سفرهای تبلیغاتی هیئت آمریکایی
به گفته رسانههای عبری، بخشی از برنامهها روز سهشنبه آغاز شد و فعالیتهای اصلی از امروز چهارشنبه با حضور هزار شخصیت تأثیرگذار، «گدعون ساعر» وزیر خارجه اسرائیل، «امیر اوحانا» رئیس کنست و «مایک هَکابی» سفیر آمریکا در اسرائیل، رسماً شروع خواهد شد.
یکی از بخشهای مهم این رویداد، حضور «عومر شِمطوف» اسیر سابق اسرائیلی در غزه است که تجربه اسارتش در جریان جنگ علیه غزه را روایت خواهد کرد و به دلیل مشارکت در عملیات تبلیغاتی اسرائیل، نشانی افتخاری دریافت میکند.
در برنامهها، سفر به کوه هرتسل در قدس اشغالی نیز گنجانده شده است؛ جایی که «تئودور هرتسل» و هزاران نظامی اسرائیلی کشتهشده دفن شدهاند. چهرههای نظامی بلندپایه اسرائیلی و خانوادههای نظامیان نیز در این مراسم شرکت میکنند.
هیئت آمریکایی سپس به دیوار جنوبی مسجدالاقصی برده میشود تا نماز دستهجمعی بخواند، سپس با حاخام دیوار براق دیدار کرده و یادداشتهایی با اسامی کشتهشدگان عملیات طوفان الاقصی در شکافهای دیوار قرار دهند.
در ادامه، بازدید تبلیغاتی از خرابه سیلون (شیلوه) در جنوب نابلس که اسرائیل آن را مرکز مذهبی باستانی یهود میخواند، انجام میشود. آنها در این منطقه با رئیس شورای شهرکنشینان «یشع» دیدار خواهند کرد. این منطقه از سایتهایی است که اسرائیل طی سالها حفاری و دستکاری کرده تا با روایتهای توراتی منطبق شود.
همچنین بازدیدی از محل جشن نوفا در صحرای نقب – نقطهای که اسرائیل ادعا دارد حماس در ۷ اکتبر در آن حمله کرده – انجام خواهد شد و در آنجا اسیران سابق اسرائیلی بهخاطر مشارکت در روایتسازی جهانی برای اسرائیل مدال افتخار دریافت خواهند کرد.
پایان رسمی این تور تبلیغاتی روز یکشنبه خواهد بود.
«اسرائیل بدون انجیلیها پیروز نمیشود»
«دان اورن» مدیر بخش ارتباط با جامعه مدنی در وزارت خارجه اسرائیل، گفت: این پروژه دروازهای مهم برای ارائه روایت اسرائیل از ۷ اکتبر است. این ملاقات مستقیم به ما اجازه میدهد روحیه و استقامت اسرائیل را منتقل کنیم.
«مایک اِوَنس» بنیانگذار موزه «دوستان صهیون»، نیز تأکید کرد: اسرائیل در حال جنگ ایدئولوژیک است و بدون حمایت انجیلیها نمیتواند پیروز شود. اسرائیلیها ۰.۱۲ درصد جمعیت جهاناند، اما انجیلیها ۹.۷ درصد از جمعیت دنیا هستند.
او مدعی شد که چپ افراطی و راست پوپولیست در آمریکا دستبهدست هم دادهاند تا حمایت از اسرائیل را تضعیف کنند. وی همچنین گفت: جنگهای قرن ۲۱ جنگهای ایدئولوژیک، اقتصادی و رسانهای هستند و به همین دلیل این هزار شخصیت و چهره انجیلی را بسیج کردهام.
