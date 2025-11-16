به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریاض و واشنگتن در حال نهایی کردن چارچوبی بیسابقه برای عادیسازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل هستند.
طبق آنچه که نشریه صهیونیستی اسرائیل هیوم فاش کرده است، مذاکرات فشردهای میان مشاوران محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، و مقامات آمریکایی در جریان است تا بستهای جامع شامل یک پیمان دفاعی، فروش جنگندههای F-35 و توافقهای اقتصادی به نتیجه برسد. با این حال، این گفتوگوها، که با هدف عادیسازی محدود روابط با اسرائیل پیش میرود، پرسشهای جدی درباره پیامدهای آن برای آرمان فلسطین و ثبات منطقهای به وجود آورده است.
پیمان دفاعی و تسلیحات: گامی برای صلح یا قدرت؟
عربستان سعودی به دنبال توافقی دفاعی مشابه پیمان آمریکا و قطر است و پنتاگون فروش جنگندههای پیشرفته F-35 را تأیید اما مشروط به تصویب کنگره و امضای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا کرده است.
همکاریهای نظامی اخیر، از جمله اقدام عربستان در رهگیری پهپادهای ایرانی به سمت اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، نشاندهنده هماهنگی فزاینده میان ریاض و تلآویو است. اما این نزدیکی، در حالی که فلسطینیان همچنان زیر فشار اشغال رژیم صهیونیستی رنج میبرند، نگرانیهایی را درباره نادیده گرفتن حقوق آنها برانگیخته است.
عادیسازی و سکوت درباره فلسطین
مذاکرات جاری، که قرار است در سفر بن سلمان به کاخ سفید در روز سهشنبه، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، به مراحل حساسی برسد، شامل درخواست عربستان برای تأسیسات هستهای غیرنظامی نیز میشود؛ درخواستی که هنوز با موافقت کامل اسرائیل مواجه نشده است.
در این میان، فقدان هرگونه اشاره به تعهدات ملموس برای حمایت از حقوق فلسطینیان یا توقف اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری، انتقادهایی را به دنبال داشته است.
این مذاکرات، که با حمایت دولت آمریکا و با هدف تقویت جایگاه استراتژیک عربستان و اسرائیل در منطقه انجام میشود، ممکن است معادلات خاورمیانه را تغییر دهد. با این حال، برای بسیاری در جهان عرب، این پرسش باقی است که آیا عادیسازی روابط با اسرائیل، آن هم در سایه ادامه رنج فلسطینیان، به بهای از دست رفتن اصول دیرینه منطقهای تمام نخواهد شد؟
.
.....................
پایان پیام
نظر شما