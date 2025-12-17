به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دیلی حسین» (Dilly Hussain)، فعال رسانه‌ای و از چهره‌های شاخص روزنامه‌نگاری مسلمان در بریتانیا، در سخنرانی اخیر خود در مسجد شهر «شِفیلد» (Sheffield، شهری در شمال انگلستان) با موضوع آینده اسلام و مسلمانان در اروپا، با تأکید بر تضمین الهی پیروزی اسلام تصریح کرد که بقای دین اسلام وابسته به حضور یا عملکرد مسلمانان نیست، بلکه این انسان‌ها هستند که برای نجات اخروی خود به دین خدا نیاز دارند. وی با استناد به احادیث نبوی یادآور شد که اسلام به همه خانه‌ها راه خواهد یافت و بر اساس روایات اسلامی، «بیت‌المقدس» از پایتخت‌های پایانی جهان خواهد بود.

پیروزی تضمین‌شده اسلام؛ آزمون انسان‌ها، نه نیاز دین

این فعال مسلمان تأکید کرد که طرح این «بشارت‌ها» نباید به احساس آسودگی و انفعال منجر شود، بلکه هدف آن یادآوری این حقیقت است که دین خدا نیازی به یاری ما ندارد و این انسان‌ها هستند که با عمل به دین، سرنوشت اخروی خود را رقم می‌زنند. به گفته او، مسئولیت مسلمانان نه حفظ اسلام، بلکه وفاداری عملی به آن در شرایط سخت است.

اسلام‌هراسی و مسلمان بودن در غرب

دیلی حسین در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی مسلمانان در بریتانیا، افزایش اسلام‌هراسی و رشد جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان را «نگران‌کننده» توصیف کرد، اما این فشارها، تبعیض‌ها و آزارها را بخشی از «مخاطرات مسلمان بودن» دانست. وی با استناد به آیات سوره عنکبوت، تأکید کرد که آزمایش ایمان، سنتی الهی است و مسلمانان نباید انتظار داشته باشند که بدون تحمل سختی‌ها، پرچمدار این دین باشند.

سابقه تاریخی مسلمانان؛ از اسکله‌های لندن تا قلب امپراتوری

این فعال رسانه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه تاریخی حضور مسلمانان در بریتانیا پرداخت و گفت مسلمانان از قرن هجدهم میلادی، از جمله دریانوردان بنگالی موسوم به «لاسکارها»، در این کشور حضور داشته‌اند. وی با اشاره به «عبدالکریم» معروف به «منشی» به‌عنوان نزدیک‌ترین محرم ملکه ویکتوریا در ۱۴ سال پایانی عمرش، و همچنین مشارکت حدود ۴۰۰ هزار مسلمان در جنگ‌های جهانی برای امپراتوری بریتانیا، تأکید کرد که مسلمانان جنوب آسیا صرفا «میهمان» بریتانیا نیستند.

حسین با اشاره به غارت گسترده شبه‌قاره هند در دوران استعمار بریتانیا، تصریح کرد که مسلمانان این منطقه در واقع بخشی از بهای چپاول تاریخی را بازپس می‌گیرند. به گفته او، پس از جنگ‌های جهانی و نیاز بریتانیا به نیروی کار برای بازسازی، مسلمانان از مستعمرات سابق برای کار در صنایع، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها دعوت شدند و نقش اساسی در شکل‌گیری بریتانیای مدرن ایفا کردند.

پارادوکس نمایندگی؛ حضور بیشتر، نفرت عمیق‌تر!

او با اشاره به افزایش نمایندگی مسلمانان در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی بریتانیا ـ از جمله حضور بیش از ۲۳ نماینده مسلمان در پارلمان، شهردار مسلمان پایتخت و چند وزیر کابینه ـ از یک «پارادوکس آشکار» سخن گفت. به گفته حسین، با وجود این سطح از حضور رسمی، اسلام‌هراسی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در دو سال اخیر بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئله، فراتر از نمایندگی سیاسی یا فرهنگی است.

اسلام؛ چالشی تمدنی برای نظم سکولار جهانی

این فعال رسانه‌ای ریشه این وضعیت را «مسئله‌ای تمدنی» دانست و توضیح داد که مفهوم «امت» و وفاداری‌های فراملی مسلمانان، با منطق نظم جهانی سکولار و سرمایه‌داریِ مبتنی بر دولت-ملت سازگار نیست. وی تأکید کرد که جهان‌بینی اسلامی به‌طور ذاتی با ربا، زنا، مواد مخدر و قمار در تعارض است و همین امر، اسلام را از آغاز پیدایش خود به تهدیدی تمدنی برای نظم مسلط جهانی تبدیل کرده است.

حمله به هویت اسلامی؛ الگوی مشترک از فلسطین تا کشمیر

حسین افزود این چارچوب تمدنی توضیح می‌دهد که چرا حملات علیه مسلمانان در نقاط مختلف جهان، از فلسطین و کشمیر گرفته تا ترکستان، تقریباً همواره با هدف حمله به هویت اسلامی آنان و توجیه ظلم به‌عنوان یک تهدید «وجودی» صورت می‌گیرد.

غزه و بیداری نسل جدید مسلمانان

دیلی حسین همچنین به نقش تحولات غزه در بیداری نسل جدید مسلمانان اشاره کرد و گفت برخلاف پیش‌بینی‌ها، نسل‌های جوان‌تر نه‌تنها دچار استحاله هویتی نشده‌اند، بلکه با مشاهده برخورد دوگانه غرب با جان و کرامت فلسطینیان در مقایسه با دیگر قربانیان جنگ، به آگاهی سیاسی و هویتی عمیق‌تری دست یافته‌اند.

دعوت به اسلام؛ تنها توجیه زندگی مسلمان در غرب

وی زندگی مسلمانان در جوامع غربی را تنها در صورتی معنادار دانست که با هدف «دعوت به اسلام» همراه باشد و تأکید کرد زندگی صرفاً برای اهداف اقتصادی، چون کار و پس‌انداز، نمی‌تواند مأموریت مسلمان را توجیه کند. به گفته او، این مسیر مستلزم پایداری، عدالت‌خواهی و سازش‌ناپذیری در اصول دینی است.

نه به حزب کارگر؛ ضرورت کنش سیاسی مستقل

این فعال مسلمان در بخش سیاسی سخنان خود، با انتقاد صریح از حزب کارگر بریتانیا به‌دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که هیچ توجیهی برای حمایت مسلمانان از این حزب باقی نمانده است. وی خواستار تمرکز بر نامزدهای مستقل مسلمان شد که ملزم به تبعیت از خطوط حزبی نباشند.

رسانه مستقل؛ ابزار دفاع از هویت اسلامی

دیلی حسین همچنین بر اهمیت رسانه‌های جایگزین مانند «۵ پیلرز» (5Pillars) تأکید کرد و گفت مسلمانان برای بیان دیدگاه‌های خود، نیازمند رسانه‌هایی مستقل، حرفه‌ای و متعهد به چارچوب اسلامی هستند؛ رسانه‌هایی که بدون ترس از سانسور و فشار سیاسی سخن بگویند.

توصیه‌های عملی؛ از آمادگی جسمانی تا سواد دینی

وی در پایان مجموعه‌ای از توصیه‌های عملی ارائه داد که شامل حفظ آمادگی جسمانی، تسهیل ازدواج و فرزندآوری، تقویت اتحاد درون‌اسلامی به‌جای تمرکز افراطی بر گفت‌وگوی بین‌ادیانی، فعالیت رسانه‌ای جوانان و افزایش سواد دینی برای دفاع مستدل از اسلام در برابر حملات ایدئولوژیک غربی بود.

