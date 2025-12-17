دیدار رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با آیت الله فاضلی بهسودی در قم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون دوم سابق ریاست جمهوری این کشور، در سفری به شهر مقدس قم، روز چهارشنبه(۲۶ آذر) با آیتالله محمدباقر فاضلی بهسودی، از فقهای مطرح شیعه افغانستان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، خلیلی ابتدا با ابراز ارادت به آیتالله فاضلی بهسودی و دعا برای روح آیتالله العظمی محقق کابلی(ره)، گزارشی از وضعیت خود در چهار سال اخیر ارائه داد.
خلیلی در ادامه توضیح داد که در چهار سال گذشته، سیاست «سکوت معنادار» را برگزیده تا از آسیب به مردم داخل افغانستان جلوگیری شود و بهانهای به حاکمیت فعلی افغانستان برای سرکوب بیشتر داده نشود.
وی از رد درخواستهای مصاحبه با رسانههای خارجی و عدم همکاری با گروههای سیاسی مخالف طالبان که پراکنده هستند خبر داد و تأکید کرد که فعالیت در خارج کشور هزینه سنگینی برای مردم داخل افغانستان به همراه دارد.
خلیلی افزود که امید به انعطاف حاکمان کابل وجود داشت، اما محدودیتها روزبهروز افزایش یافته و در این مدت بیش از ۴۰۰ نفر از شیعیان (از پیر و جوان تا زنان و مردان) به طور مرموز به شهادت رسیدهاند بدون اینکه هیچیک مورد پیگیری و تحقیق قرار گرفته باشد.
رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به تماسهای مقامات طالبان برای بازگشت وی به افغانستان اشاره کرد و گفت که بازگشت را مشروط به حل مشکلات مردم کرده است؛ او سه مطالبه اصلی ارائه داد که بیپاسخ مانده: رسمیت بخشیدن به مذهب جعفری، انتخاب مسئولان محلی از بومیان مناطق هزارهنشین (استاندار، شهردار و فرماندهان امنیتی)، و مشارکت هزارهها در سطوح بالای تصمیمگیری.
پس از شنیدن گزارش خلیلی، آیتالله فاضلی بهسودی از حضور وی تشکر کرد و نکاتی را در ادامه بیان کرد:
- تأکید بر ضرورت اتحاد رهبران سیاسی و اتخاذ «تصمیم واحد» برای عبور از بحران، زیرا تفرقه مانع پیشرفت است و سکوت دیگر جایز نیست.
- اشاره به وضعیت نامناسب اخراج مهاجران افغان و مشکلات ناشی از آن و تقدیر از دخالت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در این مسأله و بهبود یافتن نسبی این وضعیت.
- توصیه به گسترش حمایتها از اقشار آسیبپذیر مهاجر، نه تنها نظامیان و چهرههای سیاسی، بلکه کودکان، دانشآموزان محروم از تحصیل و خانوادههای دارای مشکل بازگشت.
محمدکریم خلیلی از مسئولین بلندپایه افغانستان است که با تسلط طالبان بر کابل در تابستان ۱۴۰۰، افغانستان را ترک کرد؛ این دیدار در حالی برگزار شد که مسائل شیعیان و هزارههای افغانستان همچنان در کانون توجهات قرار دارد.
..............
پایان پیام/
نظر شما