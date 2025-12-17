کتاب «زن و خانواده» در تایلند رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب برنامههای علمی و فرهنگی رایزنی فرهنگی و بهعنوان یکی از محورهای محتوایی اجلاس بزرگ و ملی زنان مسلمان تایلند، آیین رونمایی از کتاب «زن و خانواده» برگرفته از بیانات و منظومه فکری مقام معظم رهبری برگزار شد.
این برنامه به ابتکار رایزنی فرهنگی کشورمان و با هدف تعمیق مباحث نظری اجلاس و پشتیبانی محتوایی از گفتمان زن و خانواده در جامعه مسلمان تایلند با مشارکت مرکز مطالعات اسلامی تایلند و همکاری انتشارات انقلاب اسلامی تهیه و منتشر شد.
این اثر بهعنوان منبعی علمی، کاربردی و قابل بهرهبرداری در حوزه زن و خانواده معرفی که با رونمایی در جریان اجلاس، نشاندهنده رویکرد هدفمند رایزنی فرهنگی در پیوند دادن رویدادهای میدانی با تولید محتوای مکتوب و نظری است.
کتاب «زن و خانواده» با رویکردی تحلیلی و نظاممند، به تبیین جایگاه زن در نهاد خانواده از منظر اندیشه اسلامی پرداخته و بر اساس بیانات و دیدگاههای مقام معظم رهبری، زن را بهعنوان محور هویتساز خانواده و یکی از ارکان اصلی سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه معرفی که نقش زن نه در چارچوبی محدود یا کلیشهای، بلکه بهمثابه کنشگری آگاه، مسئول و اثرگذار در ساخت درون خانواده و آینده جامعه ترسیم کرده است.
از محورهای اساسی کتاب، تأکید بر نقش تربیتی و هویتساز مادر که نقشی بنیادی و جایگزینناپذیر در اندیشه اسلامی، دانسته واینکه مادر، نخستین معمار شخصیت اخلاقی، فکری و معنوی انسان است و هیچ نهاد بیرونی اعم از مدرسه، رسانه یا ساختارهای اجتماعی قادر به ایفای کامل این نقش نیست واین نگاه، خانواده را به کانون اصلی تربیت و انتقال ارزشها بدل میسازد.
همچنین در این اثر، مسئولیتهای متقابل اعضای خانواده و نسبت زن و مرد در چارچوب عدالت اسلامی تبیین شده که کتاب با پرهیز از الگوهای یکسانساز و تقلیلگرایانه، بر تفاوتهای طبیعی در کنار برابری کرامت انسانی تأکید و عدالت خانوادگی را مبنای سامان خانواده معرفی می کند.
بخش دیگری از کتاب به چالشهای نوپدید خانواده در جهان معاصر میپردازد؛ از جمله فردگرایی افراطی، تضعیف پیوندهای عاطفی، تأثیر رسانهها و فضای مجازی، تغییر الگوهای تربیتی و فشارهای فرهنگی مدرن. در این بخشها، با نگاهی تحلیلی، راهکارهایی مبتنی بر عقلانیت دینی و تجربه زیسته جوامع اسلامی ارائه شده است.
رونمایی از این کتاب با استقبال گسترده شرکتکنندگان بهویژه بانوان پژوهشگر، اساتید و فعالان فرهنگی همراه و بهعنوان یکی از بخشهای ماندگار اجلاس مورد توجه قرار گرفت که این اقدام، نمونهای روشن از نقش فعال و محتوایی رایزنی فرهنگی در تولید، بومیسازی و ترویج اندیشه اسلامی در حوزه زن و خانواده در بستر جامعه میزبان بهشمار می آید.
