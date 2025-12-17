تقلب و سوءاستفاد از بازار حلال بریتانیا رکورد زد/هشدار نهادهای نظارتی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سال ۲۰۲۴، گزارشهای مربوط به تقلب در غذای حلال در بریتانیا به بالاترین حد طی پنج سال اخیر رسید. نهاد نظارتی سازمان استاندارد غذا (Food Standards Agency – FSA) دریافت ۱۶ گزارش جدید درباره تخلف در معرفی یا ارائه غذای حلال را ثبت کرد که نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش داشته است.
از مجموع ۴۴ گزارش ثبت شده بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، نیمی از موارد مربوط به ارائه گوشت غیرحلال به جای گوشت حلال بود. همچنین گزارشهایی درباره برچسبگذاری نادرست، پردازش غیرقانونی و استفاده بدون اجازه از نشان گواهی حلال دریافت شده است. این موارد عمدتاً در رستورانها، عمدهفروشیها و فروشگاههای مواد غذایی رخ داده است.
به نقل از رسانه محلی انگلیس، گواهی حلال طبق قوانین اسلامی مستلزم ذبح حیوان سالم با آداب خاص خود است. کارشناسان هشدار دادهاند که بخش نظارت بر گوشت حلال نیاز به تنظیم و کنترل دقیقتر دارد تا مصرفکنندگان مسلمان فریب نخورند.
نماینده مجلس کارگر برای منطقه بردفورد غربی، ناز شاه (Naz Shah)، این وضعیت را «عمیقاً نگرانکننده» دانست و تأکید کرد که افراد خاطی باید با مجازاتهای جدی مواجه شوند. نهاد نهاد نظارتی سازمان استاندارد غذا نیز اعلام کرد که با کسبوکارها همکاری میکند تا اطمینان حاصل شود مواد غذایی به شکل ایمن و مطابق با آنچه ارائه میشود به فروش میرسند.
...........
پایان پیام
نظر شما