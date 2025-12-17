به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت و دهمین سالگرد شهید حاج حمیدرضا اسداللهی در مسجد محبین حضرت زهرا سلام‌الله علیها فردا پنجشنبه ۲۷ آذرماه از نماز مغرب برگزار می‌شود.

در این مراسم حسین یکتا سخنرانی و محمد بهرامی و محمدرضا دولابی مداحی خواهند کرد. گروه سرود تسنیم هم در این مراسم اجرای برنامه خواهد داشت.

این مراسم فردا پنجشنبه ۲۷ آذرماه از نماز مغرب در مسجد محبین حضرت زهرا زهرا سلام الله علیها در خیابان ۱۷ شهریورم، خیابان عجب‌گل، خیابان شهید جنگروی برگزار خواهد شد.

