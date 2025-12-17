خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: غرور مردانه از ویژگیهای شخصیتی مردان است که حفظ، تقویت و استفادۀ صحیح از آن در بستر خانواده کارکردها و پیامدهای مثبت متعددی دارد. بیتوجهی به این خصیصۀ رفتاری مردان از طرف همسران آنها، سبب تزلزل پایههای زندگی مشترک میشود.
مفهومشناسی
غرور مردانه، نوعی حس اعتمادبهنفس و ارزشمندی در مردان است که آنها را در بهکارگیری تواناییهای گوناگون فردی و اجتماعی برمیانگیزد و واقعبینی آنها در زندگی را تقویت میکند.
اهمیت غرور مردانه
غرور مردانه از ویژگیهای جدانشدنیِ شخصیت مردان و از نیازهای اساسی روان آقایان بهشمار میرود.[۲] آنها بیش از زنان طالب غرور، اقتدار و بزرگی هستند و شکستن این غرور در زندگی مشترک را برنمیتابند. هنگام بروز مشکل در روابط زوجین که باعث تنش میان آنها میشود؛ حفظ غرور مردانه شوهر از سوی همسر بسیار مهم جلوه میکند.(۳)
راهکارهای حفظ غرور مردانه
کارشناسان معتقدند آگاهی بانوان از مسائلی که به حفظ غرورمردانۀ همسران آنها کمک میکند، امری ضروری برای زندگی مشترک است.[۴] برخی راهکارهای حفظ غرور مردانه عبارتاند از:
۱. تأیید همسر: یکی از مهمترین مسائلی که سبب حفظ غرور مردانۀ آقایان شده و حس ارزشمندی را به آنها میدهد، تأییدشدن آنها از طرف همسر است. بانوان در جایگاه همسری لازم است برای حفظ غرور همسر خود تلاش کنند.[۵] مردها علاقه به دیدهشدن، تشویق و تأیید از طرف همسر خود دارند. آنها دوست ندارند که مورد مقایسه قرار بگیرند. این امر در حفظ عزتنفس مردان و تقویت غرور مردانۀ آنها تأثیر بسزایی دارد.[۶]
۲. ابراز علاقه از طرف همسر: مردان دوست دارند تا مورد علاقهترین شخص در نظر همسر خود باشند. ابراز علاقه و قدردانی همسر از زحمات آنها سبب میشود، حس مسئولیتپذیری و غرور مردانه در آنها حفظ شود.
۳. بزرگنکردن مشکلات مردان: کارشناسان معتقدند در صورتی که شوهر مشکلی دارد که میدانید برای او مهم بوده، بهتر است این مشکل را بازگو نکرده یا آن را خیلی مهم جلوه ندهید. این امر سبب میشود که مرد فکر کند با وجود مشکلات، همسر وی عاشقانه با او زندگی کرده و برای او احترام قائل است.[۷]
۴. ایراد نگرفتن از مرد: یکی دیگر از راهکارهایی که غرور مردانۀ شوهر را تحت تأثیر قرار میدهد، ایراد نگرفتن زن از شوهر خود است. این امر بهمعنای عدم تبیین ایراد مردها نبوده؛ بلکه تبیین ایرادهای مردان بهصورت غیرمستقیم است بهگونهای که ابتدا نقاط قوت وی را بیان کرده سپس ایراد او را بهصورت غیرمستقیم به وی متذکر شد. [۸]
۵. استقبال محبتآمیز: از مسائلی که برای مردها حائز اهمیت است، استقبال محبتآمیز همسر از آنها است. هنگامی که آنها به سرکار میروند بهتر است همسر آنها با محبت به بدرقۀ شوهر خود اقدام کرده[۹] و هنگام بازگشت آنها به خانه با خوشحالی و آغوش گرم به اسقبال شوهر خود بروند. این امر سبب حس ارزشمندی در مردان و حفظ غرور مردانۀ آنها میشود.[۱۰]
۶. واگذارکردن تصمیم نهایی به مرد: یکی دیگر از راهکارهای حفظ غرور مردانه در آقایان، واگذارکردن تصمیم نهایی به شوهر است. تبیین نظر زن و مشارکت در تصمیمات خانوادگی از حقهای مسلم زنان در کانون خانواده است؛ اما بهتر است پس از تصمیمگیری مشترک و مشورت با یکدیگر، نظر نهایی به مرد خانواده واگذار شود. این امر سبب احترام متقابل زوجین به نظرات یکدیگر شده و غرور مردانه در خانواده بیشتر حفظ میشود. [۱۱]
۷.تکریم مرد در جمع: کارشناسان معتقدند اگر زوجین در محیط خانه با یکدیگر مشکل دارند، هرگز نباید آن را در جمع بیان کنند. تکریم شوهر در مقابل اطرافیان،[۱۲] صدازدن وی با کلمات محبتآمیز، بیان ویژگیهای مثبت و شایستگیهای او سبب پذیرش جمعی مردان شده و در حفظ غرور مردانۀ آنها نقش بسزایی دارد.[۱۳]
پیامدهای مثبت غرور مردانه
کارشناسان معتقدند حفظ غرور مردانه، تأثیرات مثبتی در افزایش کیفیت روابط زن و شوهر دارد. این امر در تقویت حس ارزشمندی مردان و افزایش احترام متقابل آنها به همسران خود نقش بسزایی دارد.[۱۴] غرور مردانه یکی از مهمترین نیازهای یک مرد است که احترام به آن توسط همسر، نوعی اثر متقابل در بهبود روابط میان زوجین دارد. این امر سبب احترام متقابل شوهر نسبت به نیازهای همسر خود شده و میزان علاقۀ وی را نسبت به همسر خود بیشتر میکند.[۱۵] همچنین حفظ غرور مردانه سبب استحکام زندگی مشترک و حفظ بنیان خانواده میشود.[۱۶] حفظ غرور مردانه یکی از مهمترین عواملی است که سبب استواری جایگاه مرد در خانواده و افزایش موفقیتهای زندگی مشترک میشود. [۱۷] همچنین توجه به این امر، سبب افزایش آرامش خانوادگی و حس دوستداشتن میان زوجین میشود.[۱۸]
غرور مردانه افراطی
غرور مردانه سبب افزایش مسئولیتپذیری و مرد نسبت به خانواده میشود؛ اما تأکید افراطی بر آن، زندگی مشترک را با مشکل مواجه میکند و در این حالت، نوعی رذیلۀ اخلاقی برای مردان دانسته میشود. غرور افراطی در مردان سبب میشود آنها دیگران را آنچنان که هستند قبول نکنند. همچنین این امر سبب میشود مردان حوادث خانوادگی و اجتماعی را بهدرستی ارزیابی نکرده در برابر آنها موضعگیری اشتباهی داشته باشند. غرور مردانۀ افراطی، روند تکامل انسان را متوقف کرده و مایۀ انحطاط و عقب گرد او میشود. [۱۹]
غرور مردانه نباید بهگونهای باشد که مانع از ابراز محبت و دلجویی شوهر از همسر خود شود. این امر سبب افزایش اختلافات میان زوجین و آسیب به بنیان خانواده میشود.[۲۰] افزایش حس خودپسندی و خودخواهی و کاهش ارتباط با دیگران، از دیگر آثار منفی غرور مردانه است.[۲۱]
عوامل شکست غرور مردانه
کارشناسان معتقدند عوامل متعددی در شکستهشدن غرور مردانه مؤثر است که عبارتاند از:
۱. وضعیت مالی: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، تأمین نیاز مالی خانواده یکی از وظایف اصلی مردان بهشمار میرود. در شرایطی که مرد احساس کند از توانایی مالی مناسب برای تأمین هزینههای مالی خانواده برخوردار نیست یا همسر این کمبود را مدام به او یادآوری کند، غرور مردانه میشکند.[۲۲] متأسفانه امروزه عوامل مختلفی مانند زیادهخواهیها و کاهش قناعت اعضای خانواده و همچنین عوامل اجتماعی متعدد سبب شده که وضعیت مالی خانواده به آسانی ارتقا نیابد.[۲۳]
۲. کاهش جذابیت ظاهری: اکثر مردان به مرور زمان و با افزایش سن، موهای سر خود را از دست میدهند و همین امر جذابیت ظاهری آنها را کاهش میدهد.[۲۴] همچنین طول قد یکی دیگر از عوامل ظاهری است که برای مردان از اهمیت بالایی برخوردار است. مردان کوتاهقدی را، نوعی کاهش جذابیت ظاهری برای خود میدانند. یادآوری این ضعفهای ظاهری از طرف همسر، سبب آسیب به غرور مردانۀ آنها میشود.[۲۵]
