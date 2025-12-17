به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین باباخانی، رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی، روز چهارشنبه در نشست خبری چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت» و آیین رونمایی از نشان فضه(س)، با تأکید بر اهمیت توجه به صاحبان کسوت در عرصه فرهنگی اظهار کرد: هر اندازه به کسانی که صاحب کسوت هستند، بهویژه در عرصه فرهنگ که مبتنی بر تعاملات معنوی و آسمانی است و سالها برای آن زحمت کشیدهاند، توجه کنیم، بهصورت طبیعی محتوا، هدف و مسیری که آنها بر اساسش عمل میکنند در جامعه تقویت خواهد شد.
رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی گفت: در جامعه هیئت و ستایش، حفظ و تقویت منزلت اجتماعی یکی از موضوعات بسیار مهم است که از گذشتههای دور، بهصورت سنتی و خودجوش در میان هیئات وجود داشته است.
وی افزود: جامعه هیئت، جامعهای با آداب است. هیئتهای کشور سرشار از آدابی هستند که بخش عمده آنها به حفظ منزلت اجتماعی افراد بازمیگردد. یکی از رسالتهای جدی مجموعه بنیاد دعبل و نهادهای مرتبط، تقویت همین منزلت اجتماعی است.
حجت الاسلام والمسلمین باباخانی با اشاره به شرایط رسانهای و تحولات فناورانه سالهای اخیر تصریح کرد: جریان رسانه و سرعت تحولات تکنولوژیک باعث شده گاهی فراموش کنیم که صاحبان کسوت، همان کسانی هستند که این آتش فروزان را نسل به نسل دستبهدست منتقل کردهاند و امروز این نور و حرارت الهامبخش به ما رسیده است. سنتهای ما خاکستر نیستند که صرفاً منتقل شوند؛ بلکه گدازهای هستند که باید گرمای خود را به نسلهای بعد برسانند.
وی ادامه داد: صیانت و حفظ این میراث کهن و سنت حسنه، موضوعی است که الحمدلله در بنیاد دعبل بهطور جدی دنبال میشود. وقتی منزلت اجتماعی تقویت شود، بسیاری از مشکلات بهصورت طبیعی حل میشود. بهجای اقدامات سلبی، اقدامات ایجابی شکل میگیرد و الگوها در جامعه تقویت میشوند.
رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی با اشاره به راهبردهای کلان این سازمان گفت: از جمله اولویتها و رسالتهای ما در سازمان تبلیغات اسلامی، تقویت منزلت اجتماعی در حوزههای مختلف، از جمله جایگاه مادر و بانوان است. اما تحقق این هدف نیازمند دقت و برنامهریزی است. متأسفانه در سالهای گذشته در این زمینه کوتاهیهایی وجود داشته است.
وی افزود: واقعیت این است که بانوان نهتنها عقبتر از آقایان نیستند، بلکه در بسیاری از عرصهها جلوترند. اما میزان توجه، فراهمبودن بستر حضور و دیدهشدن آنها، به دلایل مختلفی کمتر بوده است. بخشی از این موضوع طبیعی است، اما بخش قابلتوجهی از آن به کوتاهی آقایان بازمیگردد؛ چراکه بسیاری از مناصب اجتماعی بهصورت سنتی مردانه تعریف شدهاند.
حجت الاسلام والمسلمین باباخانی با تأکید بر نقش بانوان در تربیت نسل آینده اظهار کرد: عمده تربیت نسل آینده بر عهده بانوان است و همین موضوع اهمیت توجه به جایگاه آنها را دوچندان میکند. در سالهای اخیر قدمهایی برای توجه به نقش بانوان در همه عرصههای تبلیغی برداشته شده، اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم. از همین رو، برگزاری همایشی با عنوان «بانوان بهشت» از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای بانوان هیئتی به دلیل شرایط خاص این حوزه، کمتر در رسانهها بازتاب پیدا میکند. بسیاری از جلسات بانوان اساساً امکان پوشش رسانهای ندارند و به همین دلیل، حجم، تکثر و میزان اثرگذاری آنها کمتر دیده میشود. در حالی که جلسات بانوان در محلات، تأثیرگذاری عمیق و گستردهای بر دختران و خانوادهها دارد؛ گاه حتی بیش از آنچه در هیئات مردانه مشاهده میشود.
رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی در پایان گفت: اقداماتی که توسط حجتالاسلام خداجویان و همکارانشان در بنیاد دعبل برای تقویت جایگاه بانوان انجام شده، میتواند گامی مؤثر برای رسیدن به آن اتفاق ارزشمند باشد؛ اتفاقی که در آن، حوزه بانوان به جایگاه اصلی و شایسته خود برسد و توجه لازم از سوی رسانهها، مسئولان و برنامهریزان فرهنگی به این حوزه صورت گیرد.
