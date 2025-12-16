هشدار عضو ارشد حماس؛ توافق غزه در آستانه فروپاشی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر غازی حمد، یکی از اعضای ارشد حماس و عضو هیئت مذاکرهکننده، روز سهشنبه تأیید کرد که «اشغالگران اسرائیلی نقض گسترده و عمدی توافق آتشبس امضا شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ را مرتکب شدهاند، توافقی که مستلزم مداخله میانجیگران مصری، قطری و آمریکایی برای جلوگیری از فروپاشی آن است.»
حمد امروز در بیانیهای مطبوعاتی، همانطور که توسط مرکز اطلاعات فلسطین گزارش شده است، گفت که این توافق به مدت ۶۶ روز اجرا شده است و تأکید کرد که متون آن «واضح و مفصل است و هیچ ابهامی را در خود جای نمیدهد، اما اشغالگران در حال دستکاری مفاد توافق هستند و هیچ بندی را بدون نقض یا دور زدن آن باقی نگذاشتهاند.»
او توضیح داد که حماس از روز اول به طور کامل به مفاد توافق پایبند بوده است و تأکید کرد که میانجیگرانی که تحولات میدانی نوار غزه را دنبال میکردند، گواهی میدهند که هیچ تخلفی از سوی این جنبش در طول مدت اعتبار توافق ثبت نشده است.
حمد «دولت اشغالگر و ارتش آن را به ارتکاب تخلفات مکرر و برنامهریزیشده متهم کرد» و گفت که «تکرار آنها نشان میدهد که با تصمیمات رسمی صادر شدهاند و حوادث انفرادی نیستند» و خاطرنشان کرد که «این تخلفات شامل قتل و اعدامهای میدانی، تیراندازی به شهروندان، بمباران، هدف قرار دادن و ترور در داخل نوار غزه» بوده است.
وی خاطرنشان کرد: «نیروهای اشغالگر علاوه بر نقض گسترده پرونده کمکهای بشردوستانه، بستن گذرگاه رفح و جلوگیری از ورود تجهیزات لازم، از خط زرد عبور زیادی کردهاند که این امر اوضاع انسانی در این منطقه را وخیمتر کرده است.»
حمد بار دیگر تأکید کرد که «این تخلفات آشکار، نقض آشکار توافق است و میانجیگران و جامعه بینالمللی را در برابر مسئولیتهایشان برای تضمین اجرای آن و جلوگیری از فروپاشی آن قرار میدهد.» او فاش کرد که «تعداد تخلفات از زمان آغاز توافق از ۸۱۳ مورد فراتر رفته است، با نرخ تقریباً ۲۵ تخلف در روز»، و این را «یک مسئله بسیار جدی» توصیف کرد که تداوم توافق را تهدید میکند.
وی افزود: «این جنبش دائماً این تخلفات را زیر نظر دارد و گزارشهای مفصلی تهیه کرده است که روزانه به میانجیها تحویل داده شده و به اتاق مشترکی که شامل طرفهای مربوط به نظارت بر اجرای توافق است نیز رسیده است.» وی خاطرنشان کرد که «اشغالگران تمام شواهد قطعی» را که ثابت میکند مرتکب تخلفات شدهاند، نادیده گرفتهاند و حتی عمداً آنها را تشدید کردهاند و آشکارا بدون هیچ گونه اقدام بازدارندهای، ادامه ترورها، دستگیریها، کشتارها و هدف قرار دادن مردم در نوار غزه را اعلام کردهاند.
حمد هشدار داد که «این نقضهای عمدی و آشکار، توافق را به شدت تهدید میکند و آن را متزلزل میسازد»، و از میانجیگران و همه طرفهای ذینفع در حفظ آتشبس خواست تا برای جلوگیری از اشغال و جلوگیری از فروپاشی توافق که «در باد و باران» افتاده است، اقدام فوری انجام دهند.
او خاطرنشان کرد که «بین طرفین توافق قبلی برای تشکیل کمیته ویژهای برای رسیدگی به تخلفات وجود دارد که به محض وقوع، میانجیها را از هر تخلف مطلع کرده و برای رسیدگی به آن تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که هیچ طرفی به اقدامات یکجانبه متوسل نمیشود.» وی تأکید کرد که «بیتوجهی اشغالگران به این مسیر، پیچیدگی اوضاع را افزایش داده و احتمال تداوم آتشبس را تضعیف میکند.»
.....................
پایان پیام
نظر شما