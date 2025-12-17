به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هفته پژوهش، «پایگاه وضعیتپژوهی شیعیان» در بستر شبکه بینالمللی معارف اهلبیت(ع)، توسط معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) رونمایی شد.
پایگاه وضعیتپژوهی شیعیان با هدف گردآوری، ساماندهی و ارائه منابع تخصصی مرتبط با مطالعه وضعیت شیعیان در سطح بینالمللی، در بستر شبکه بینالمللی معارف اهلبیت(ع) آغاز به کار کرد.
با توجه به پراکندگی منابع پژوهشی در حوزه مطالعات شیعی در عرصه بینالمللی و نبود یک پایگاه جامع برای دسترسی منسجم پژوهشگران و علاقهمندان به دادهها و مطالعات مرتبط با وضعیت شیعیان در جهان، راهاندازی این پایگاه در دستور کار قرار گرفت. این پایگاه میکوشد ضمن تسهیل دسترسی به منابع معتبر، بسترسازی برای انجام پژوهشهای علمی و راهبردی در این حوزه را فراهم سازد.
در مرحله نخست این پروژه، امکان دسترسی به بیش از ۲۲۰۰ اثر پژوهشی شامل کتابها، مقالات و گزارشهای تخصصی درباره وضعیت شیعیان در ۱۴۹ کشور جهان و به زبانهای گوناگون فراهم شده است.
از جمله ویژگیهای این پایگاه میتوان به امکان دانلود و مطالعه آثار، اتصال به کتابخانه تخصصی وضعیتپژوهی شیعیان و همچنین بهرهمندی از قابلیتهای متنوع جستوجو اشاره کرد. منابع موجود در این پایگاه، بر اساس یک نظام موضوعی جغرافیایی، شامل قارهها و کشورها، دستهبندی شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.
