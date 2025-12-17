به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین فضل‌الله، مسئول منطقه بیروت در حزب‌الله لبنان، با انتقاد شدید از برخی جریان‌های سیاسی داخلی گفت: در لبنان گروه‌هایی وجود دارند که برای جلب رضایت دشمن با یکدیگر رقابت می‌کنند و حتی او را به درگیری با لبنان سوق می‌دهند.

این مقام حزب‌الله امروز چهارشنبه، در مراسم تجلیل از مادران شهدا که به همت شهرداری حاره حریک برگزار شد، تأکید کرد تجربه سازش با دشمن در کشورهای منطقه ناکام مانده و این دشمن، علی‌رغم همه توافق‌ها، همچنان ماهیتی «استکباری و شیطانی» دارد.

فضل‌الله با تشبیه دشمن صهیونیستی به «شیطان»، هرگونه مصالحه با او را غیرممکن دانست و گفت صلح زمانی معنا دارد که طرف مقابل قابلیت دوستی و تعهد داشته باشد، در حالی که دشمن صهیونی نه صلح‌پذیر است و نه قابل اعتماد.

وی همچنین به برخی احزاب لبنانی اشاره کرد که با شعارهایی چون همزیستی، تسامح و صلح، در عمل به دنبال عادی‌سازی رابطه با دشمن هستند و افزود: این جریان‌ها همان‌هایی‌اند که به گفته رئیس‌جمهور، «زهر» را در مفهوم وطن‌دوستی تزریق می‌کنند.

فضل‌الله در پایان تأکید کرد که حزب‌الله در برابر تهدیدها و فشارها عقب‌نشینی نخواهد کرد و تنها راه حفظ توازن و حراست از لبنان را «ایستادگی» دانست.

