ادامه فعالیت شعب »القرض الحسن« در لبنان بدون تغییر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه «القرض الحسن» لبنان در بیانیهای اعلام کرد که فعالیتهای خود را بهطور عادی ادامه میدهد و شایعات مربوط به تغییر نام این مؤسسه صحت ندارد.
این مجموعه اعلام کرد که همچنان با نام «القرض الحسن» در همه شعب خود در لبنان فعال است و وظیفه اصلیاش را، یعنی مدیریت وامهای قرضالحسن میان خیرین و وامگیرندگان برای رفع نیازهای اجتماعی مختلف، ادامه میدهد
در ادامه بیانیه آمده است که معاملات خرید و فروش طلا، چه نقدی و چه اقساطی، از طریق شرکتهای تجاری دارای مجوز قانونی و توسط نمایندگان رسمی این جمعیت انجام میشود.
