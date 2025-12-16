گینه بیسائو میزبان جشن باشکوه میلاد صدیقه طاهره(س) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ​به مناسبت میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، مراسم جشنی با حضور جمعی از شیعیان و دوستداران اهل بیت (علیهم السلام) کشور گینه بیسائو در بیسائو پایتخت این کشور برگزار شد.

این محفل با مشارکت گسترده‌ای از اقشار مختلف شامل شیوخ، زنان، جوانان، ائمه مساجد و مبلغان، برپا گردید.

برنامه‌ها با تلاوت قرآن کریم و سخنرانی خوش‌آمدگویی شیخ محمد کالی کمرا آغاز شد و وی ضمن بیان هدف بزرگداشت مقام صدیقه طاهره (سلام الله علیها) بر اهمیت حیاتی وحدت امت اسلامی و همبستگی دینی همه مسلمانان در کشور گینه بیسائو تاکید نمود.

در ادامه شیخ عمار کاندی از مبلغان این کشور در بیاناتی به تبیین جایگاه اهل بیت (علیهم السلام) در قرآن و سنت نبوی پرداخت.

از دیگر سخنرانان این محفل باشکوه شیخ جعفر بیای بود که در سخنان خود مقام شامخ حضرت زهرا (سلام الله علیها) را مورد اشاره قرار داد.

بخش‌های پایانی این جشن معنوی شامل اجرای مدیحه‌سرایی و تواشیح توسط گروه زینبیه، دعای خیر توسط شیخ جیرنو عبدالرحمن بالدی و پذیرایی از تمامی حاضران بود.

