به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه بین‌المللی و دانشگاه فلیکس اوفوه بوآنی ابیجان بر تقویت همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.

در دیداری رسمی که روز چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ (۱۷ دسامبر ۲۰۲۵) برگزار شد، دکتر روح‌الله ابراهیمی، مدیر دانشگاه بین‌المللی المصطفی ـ ساحل عاج، و پروفسور بالو زیه، رئیس دانشگاه فلیکس اوفوه بوآنی، با حضور سید غلامرضا میگونی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج، درباره توسعه همکاری‌های دانشگاهی گفت‌وگو کردند.

در این نشست که در دفتر ریاست دانشگاه فلیکس اوفوه بوآنی برگزار شد، طرفین بر لزوم تقویت روابط علمی و به‌روزرسانی توافق‌نامه همکاری میان دو دانشگاه توافق کردند.

همچنین مقرر شد رئیس دانشگاه فلیکس اوفوه بوآنی به‌زودی به‌همراه هیئتی رسمی از دانشگاه بین‌المللی المصطفی ـ ساحل عاج بازدید کند تا زمینه‌های همکاری پویا و متقابل بیش از پیش تثبیت شود.

این دیدار بیانگر اراده مشترک دو دانشگاه برای ارتقای کیفیت آموزش عالی، گسترش همکاری‌های بین‌دانشگاهی و تبادل تجربیات علمی در ساحل عاج است.

