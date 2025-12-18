به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره) در آیین پایانی جایزه جهانی امام خمینی(ره) درباره اهمیت جایگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی در ساختن آینده سخن گفت.

وی با بیان اینکه اگر می خواهید ببینید یک انسان چقدر بزرگ است ببینید چه میزان تاثیر در چه بازه ای در چه وسعتی داشته است، افزود: بی تردید بزرگترین شخصیت در تاریخ، پیامبر اسلام (ص) است. ایشان شخصیت بی نظیری است که ۱۴۰۰ سال است تمدن ساز شده و گستره جهان را درنوردیده است. همچنین نام پیامبران بزرگ الهی و امامان و اولیای خدا را می توان در این فهرست گذاشت.

وی افزود: در دوران معاصر نیز، یکی از بزرگترین شخصیت ها امام خمینی(ره) است. ما البته هنوز از زمان امام خمینی فاصله نگرفتیم. شک نکنید سال ها و قرن های آینده از این شخصیت بزرگوار بیش از آنچه ما می گوییم خواهند گفت.

نوه امام خمینی(ره) با اشاره وضعیت فضای اجتماعی سال های انقلاب اسلامی، ابراز کرد: در آن دوران دین، موضوعی تمام شده بود که دوره اش سر آمده است اما با نهضت امام خمینی، موضوع دین در جامعه دوباره زنده شد. اینک می بینیم که حرکت های دینی از قلب آفریقا تا در بسیاری از کشورها شکل گرفته است.

وی افزود که در فلسطین تا قبل از انقلاب ما جریان پان عربییسم یا ملی گرایانه داشتیم اما با حرکت های دینی شکل گرفته از انقلاب اسلامی، حماس و جهاد اسلامی به وجود آمد.

نوه امام خمینی ادامه داد: جایزه جهانی امام خمینی جایزه یک فرد نیست بلکه جایزه یک مکتب و نگاه است. به کسانی اعطاء می شود که بیشترین خدمت را به این مکتب کرده باشند مکتبی که خدا را در جامعه می جوید؛ به تعبیر امام راحل عرفان مثبت. امام در جامعه دو چیز را دمید که هویت اندیشه سیاسی امام راحل است؛ نخست خدا باوری و بعد خودباوری.

تولیت آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره) با بیان اینکه امام (ره) با ملت خود پیوند عاشقانه برقرار کرده بود، بیان کرد: زمانی که دیگران می گفتند ما حتی یک لولهنگ هم می توانیم بسازیم، امام علیه این نگاه برخاست و گفت ما می توانیم روی پای خود بایستیم. مسلمانان چیزی از غیرمسلمانان کم ندارند و می توانند به درجات بالا برسند. بنابراین برخیزید و اتکا به نفس کنید. همین بود که امام با ملت خود پیوند عاشقانه برقرار کرد و بر دوش آنان وارد کشور شد و بر دوش آنان به آسمان عروج کرد.

وی همچنین گفت: جا دارد به این نکته هم اشاره شود که اگر توجه و اهتمام مقام معظم رهبری در شناساندن امام خمینی(ره) نبود خیلی ها می خواستند نام امام را کمرنگ کنند. با تذکر ایشان این مسیر را پررنگ تر پیش برده ایم و امیدوارم این مسیر ادامه داشته باشد.

در بخش دیگری از این برنامه، جعفر گنزالس عضو شورای سیاستگذاری جایزه جهانی امام خمینی(ره) از اسپانیا گفت: من در سال ۶۷ با کتاب ولایت فقیه امام خمینی(ره) آشنا شدم و تصمیم گرفتم ترجمه بهتری از این کتاب ارائه کنم. از آنجا با اندیشه و معرفت امام خمینی(ره) آشنا شدم.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام می فرمایند که انسان سه پدر دارد. یکی پدر خود انسان، دیگری، پدر همسر و سوم، استاد. از این رو، امام خمینی(ره) را پدر خود می دانم.

این فعال دینی اهل اسپانیا، با بیان اینکه امام خمینی(ره) یک عارف است، ادامه داد: یکی از آثار نزدیکی امام خمینی به خدا، پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع یک فصل جدید تاریخ انسان در گیتی و زمین است. آن زمان من اسپانیا زندگی می کردم و دیدم چطور پیروزی انقلاب باعث بیداری مسلمانان کشورهای اسلامی شد. اسلام که فراموش شده بود دوباره بیدار شد و زمان جدیدی برای انسانیت شروع شد.

گنزالس افزود: آثار نهضت امام خمینی به لبنان، سوریه، عراق، یمن، فلسطین سرایت پیدا کرده است و آرام آرام به کشورهای غیراسلامی می رسد. امروز می بینیم در اروپا و آمریکا جوانان از مقاومت اسلامی پشتیبانی می کنند. این همه بر می گردد به نگاه پاک امام خمینی(ره). امیدواریم اندیشه ایشان با کمک شبکه های اجتماعی و فناوری های نوین به دست همگان برسد و آلترناتیوی برای فروپاشی سیستم امپریالیستی شکل بگیرد.

محمد عزمی عبدالحمید از منتخبین و اندیشمندان برجسته مالزی در مراسم اهدای جایزه امام خمینی (ره): انور ابراهیم نخست وزیر مالزی وقتی گفتم رییس جمهور ایران را ملاقات می کنم گفت سلام مرا به رییس جمهور ایران برسانید.

وی گفت که امروز زمان آن است که اکثریت جهان و نه تنها ملت های مسلمانان جهان متحد شوند و این دعوت امام راحل است و ما باید درباره انسان و بازسازی تمدن صحبت کنیم و امیدوارم خداوند این قدرت را به ما بدهد.

عبدالحمید افزود که به ایران و رهبری ایران تبریک می گویم و امیدوارم مبارزات امام را درک کنیم و باید این مبارزات را پیش ببریم.

محمد عزمی عبدالحمید از منتخبین و اندیشمندان برجسته مالزی در مراسم اهدای جایزه امام خمینی (ره): اندیشه امام خمینی بسیار مهم است؛ می توانیم فهرستی از ویژگی های امام راحل را از سادگی، دانشمندی و شجاعت ایشان ارائه دهیم اما مهمترین چیزی که باید اشاره کنم این است که ارزش ها و مبارزات امام خمینی را باید توجه کنیم که از بین نرفته است.

وی ادامه داد که اگر به دنیا نگاه می کنیم می بینیم بحران رهبری داریم. با بحران های زیادی روبرو هستیم و هیچ شخصی نداریم که ببینیم که بتواند دنیا را دچار تحول کند.

آیین پایانی جایزه جهانی امام خمینی(ره) به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۶ آذرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد.

