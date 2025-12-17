بازگشت تهدید داعش به شهر ادلب سوریه/ پخش منشورات ترسناک در سطح شهر و حومه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر ادلب و حومه آن در سوریه در وضعیت انتظار و نگرانی قرار دارند، چرا که فعالیت سلول‌های داعش به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و خود را از طریق انتشار نشریه‌ها و تراکت‌های حاوی شعارها و تهدیدها نشان می‌دهد، در حالی که بی‌نظمی امنیتی در مناطق تحت کنترل حکومت جولانی همچنان ادامه دارد.

دیده بان حقوق بشر سوریه امروز چهارشنبه گزارش داد که منشوراتی در چندین محله شهر ادلب و شهرک‌های حومه آن مشاهده شده است که حکومت جولانی را هدف قرار داده و وعده بازگشت فعالیت داعش را می‌دهند.

یکی از این نشریه‌ها حاوی عبارتی بود که آنچه امروز آن را آزادسازی می‌دانید و برایش جشن می‌گیرید، چیزی جز جابجایی نقش‌ها با رویکرد اسلامی نیست و اسلام از آن بری است، همراه با عباراتی که تأکید می‌کرد داعش به زودی بازخواهد گشت.

طبق گفته منابع محلی، این منشورات باعث ایجاد نگرانی میان ساکنان ادلب و پیرامون آن شده و آنان از خود پرسیده‌اند که علت افزایش این فعالیت‌ها در شرایط بی‌نظمی امنیتی که مناطق تحت کنترل حکومت جولانی تجربه می‌کنند، چیست.

پیش از این، دیده بان حقوق بشر سوریه شعارهای مشابهی را در ۲۹ نوامبر گذشته بر روی دیوار مدارس در شهر محکان و شهر القوریه که تحت کنترل حکومت جولانی در شرق دیرالزور هستند، ثبت کرده بود.

این شعارها شامل تهدیدهای صریحی مانند داعش پابرجاست و می‌آییم ای سگ‌های ائتلاف، بود که باعث ترس و وحشت مردم شد و نشان داد که سلول‌های خفته داعش هنوز در این مناطق فعال هستند.

