  عامل خطرناک داعش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرویس امنیت ملی عراق، امروز با صدور بیانیه‌ای که آن را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است، اعلام کرد یکی از سرکردگان سازمان تروریستی داعش را پس از بازگشت از یک کشور همسایه و در یک عملیات اطلاعاتی که ۱۰ ماه به طول انجامید، دستگیر کرده است.

در ادامه بیانیه آمده است: فرد دستگیر شده یک عنصر پرخطر است که فعالیت تروریستی خود را در سال ۲۰۰۴، در سازمان القاعده در بغداد با نام مستعار «ابوعلیا» آغاز کرد. او در تهیه مواد منفجره تخصص داشت و رهبری یک گروه متشکل از پنج عنصر را برای انجام عملیات جنایت‌آمیز بر عهده داشت.

این بیانیه می‌افزاید: تحقیقات نشان داد که این تروریست مسئول اتصال دستگاه‌های انفجاری به تلفن‌های همراه بوده و بیش از ۱۰۰ دستگاه انفجاری را تحویل داده است. او همچنین مستقیما در انجام عملیات هدف قرار دادن مناطق مختلف بغداد دست داشته و تخصص حرفه‌ای در بمب‌گذاری‌های همزمان برای هدف قرار دادن تیم‌های نجات و نیروهای امنیتی دارد.

سرویس امنیت ملی عراق ادامه داد: پس از عملیات آزادسازی، پیش از آنکه او پس از فروپاشی داعش به خارج از عراق فرار کند، به استان‌های صلاح الدین و کرکوک نقل مکان کرد و لقب خود را به «ابو مصطفی» تغییر داد تا سمت مسئول ارتباطات را بر عهده بگیرد و بر آماده‌سازی و رمزگذاری سیستم‌های ارتباطی نظارت کند.

در پایان بیانیه تأکید شده است، دستگیری عنصر مذکور وابسته به داعش، ضربه جدیدی به تروریسم وارد کرده است که این تلاش‌های پیشگیرانه مداوم نیروهای امنیتی عراق در تعقیب باقی مانده ها و هسته‌های سازمان‌های تروریستی را نشان می‌دهد.



