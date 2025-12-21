عبدالعاطی: ادعاهای نیروهای واکنش سریع درباره دخالت نظامی مصر دروغ محض است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، از موضع شدیداللحن قاهره درباره تحولات سودان پرده برداشت و خطوط قرمز مصر را در این زمینه اعلام کرد. وی تأکید کرد که امنیت ملی مصر و سودان بهطور مستقیم به یکدیگر پیوند خورده است.
عبدالعاطی در گفتوگو با شبکه «روسیه الیوم» گفت: موضع مصر در قبال اوضاع سودان و پایبندی قاهره به وحدت اراضی سودان و حفظ نهادهای ملی این کشور، موضوع تازهای نیست اما این بار مصر آن را بهطور آشکار و بدون هیچگونه تأویل اعلام میکند و تأکید دارد که اجازه نخواهد داد نهادهای ملی سودان مورد تعرض یا فروپاشی قرار گیرند.
وی افزود: مصر بر وحدت سودان پایبند است و هرگونه تلاش برای تجزیه یا جدا کردن بخشی از این کشور را رد میکند. او این موضوع را «از خطوط قرمز مصر» دانست که نباید به آن نزدیک شد یا دربارهاش اندیشید.
پیشتر ریاستجمهوری مصر پس از سفر «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیت سودان به قاهره، بیانیهای شدیداللحن صادر کرده بود که در آن خطوط قرمز مربوط به وحدت سودان، تمامیت ارضی و حفاظت از نهادهای ملی بهویژه ارتش مشخص شد. این بیانیه هشدار داده بود که هرگونه تعرض به این موارد، امنیت ملی مصر را مستقیماً تهدید میکند و قاهره حق دارد بر اساس توافق دفاع مشترک و قوانین بینالمللی اقدامات لازم را انجام دهد.
عبدالعاطی درباره علت اشاره مصر به توافق دفاع مشترک با سودان گفت: این موضوع روشن است، زیرا توافق دوجانبه دفاع مشترک وجود دارد و قوانین بینالمللی نیز اجازه میدهد کشورها بنا به درخواست طرف مقابل برای حفظ وحدت و تمامیت ارضی و نهادهای ملی آن کمک کنند. وی تأکید کرد که پیام مصر خطاب به هر طرفی است که قصد دارد امنیت سودان را برهم بزند.
وزیر خارجه مصر همچنین ادعاهای نیروهای واکنش سریع مبنی بر دخالت نظامی مصر یا انجام حملات هوایی در خاک سودان علیه این نیروها را «کاملاً دروغ و بیاساس» خواند و گفت: حمایت مصر تاکنون صرفاً سیاسی و دیپلماتیک بوده است، زیرا قاهره همواره در کنار دولت ملی قرار دارد و هرگونه موجودیت موازی را بهطور کامل رد میکند.
عبدالعاطی در ادامه تأکید کرد: مصر اکنون بهطور جدی برای دستیابی به یک آتشبس انسانی تلاش میکند که منجر به توقف درگیریها شود. وی افزود: طرف سودانی نیز آمادگی دارد در چارچوب ایجاد پناهگاههای امن برای حفاظت از غیرنظامیانی که از کشتارهای شهر «الفاشر» گریختهاند، همکاری کند. مصر در این مسیر با همه اعضای گروه چهارجانبه بینالمللی (مصر، عربستان، امارات و آمریکا) در تماس دائم است تا زمینه آتشبس انسانی فراهم شود.
او خاطرنشان کرد: دستیابی به آتشبس انسانی میتواند به توقف دائمی درگیریها و آغاز روند سیاسی فراگیر در سودان منجر شود؛ روندی که هیچ طرفی را کنار نگذارد، بدون دخالت خارجی پیش برود و مردم سودان با همه طیفهای خود آینده کشورشان را تعیین کنند.
