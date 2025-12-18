واکنش رئیس پارلمان لبنان به حملات اخیر اسرائیل به این کشور

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به حملات ساعاتی پیش اسرائیل به شرق و جنوب لبنان واکنش نشان داد.
به گزارش النشره، بری گفت که این حملات پیام اسرائیل به کنفرانس پاریس برای حمایت از ارتش لبنان و همزمان ادای احترام به نشست کمیته مکانیزم است که قرار است فردا جمعه برگزار شود.
گفتنی است ساعاتی پیش اسرائیل در جدیدترین تجاوزات خود علیه لبنان، مناطق مختلف شرق و جنوب این کشور را قرار داد.
در این خصوص سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که به اردوگاه و ساختمانهای نظامی حزب الله در مناطق مختلف لبنان حمله کردیم.
ارتش اسرائیل افزود که ما زیرساخت نظامی و سکوهای شلیک در اردوگاه نظامی که حزب الله برای آموزش و انبار تسلیحات از آن استفاده میکرد را هدف قرار دادیم.
این ارتش مدعی شد که مواضع نظامی و ساختمانهای آموزشی حزب الله نقض تفاهمات با لبنان به شمار میآید.
