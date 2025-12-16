به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرآیند تشکیل دولت جدید عراق وارد مرحلهای حساس شده است؛ مرحلهای که با افزایش فشارهای مستقیم آمریکا و جامعه بینالمللی بر بغداد همراه است و موجب سردرگمی در میان «چارچوب هماهنگی» و دشوارتر شدن انتخاب نخستوزیری شده که بتواند میان الزامات داخلی و خارجی توازن برقرار کند.
الاخبار لبنان نوشت: «مارک ساوایا» فرستاده رئیسجمهور آمریکا به عراق، در اظهاراتی تند علیه گروههای مقاومت، حضور آنها را «خارج از چارچوب دولت» و «تقویتکننده بیثباتی و خفهکننده اقتصاد» دانست. این موضعگیری، معادلات داخلی چارچوب هماهنگی را پیچیدهتر کرده و بحث درباره نخستوزیر آینده را به سطحی حساستر رسانده است. ساوایا تأکید کرد: «هیچ کشوری نمیتواند با وجود گروههای مسلح رقیب، دولت موفق داشته باشد.»
در همین حال، رهبران چارچوب هماهنگی در جلسات اخیر بیشتر بر «ویژگیهای نخستوزیر» تمرکز کردهاند تا بر نامها. اجماع اولیه وجود دارد که نخستوزیر باید شخصیتی غیرتقابلی باشد، بتواند خارج را مطمئن سازد، اما بدون آنکه به اصول حاکمیت ملی خدشه وارد کند. محمد الفتلاوی، از رهبران چارچوب، گفت: «وظیفه ما انتخاب نخستوزیری است که هم نیازهای داخلی را در نظر بگیرد و هم روابط متوازن خارجی را حفظ کند.»
با این حال، آمریکا قانع نشده است. «جوشوا هریس» کاردار آمریکا در بغداد نیز بر ضرورت حفاظت از زیرساختها و جلوگیری از حملات گروههای مقاومت تأکید کرد و فشارها را به حوزه انرژی و سرمایهگذاری گسترش داد. تحلیلگران سیاسی این مواضع را بخشی از راهبرد گستردهتر واشنگتن برای محدودسازی نقش گروههای مقاومت در عراق میدانند؛ راهبردی که نه از طریق درگیری مستقیم، بلکه با فشارهای سیاسی و اقتصادی تدریجی دنبال میشود.
در مقابل، گروههای مقاومت این مواضع را رد کردهاند. یک منبع نزدیک به این گروهها گفت: «مقاومت و الحشد الشعبی با متحدان خود دستکم ۹۷ کرسی پارلمان دارند و بخشی جداییناپذیر از معادله سیاسی عراق هستند. واشنگتن پیشتر در سرکوب مقاومت ناکام ماند و امروز نیز با تهدیدات دیپلماتیک موفق نخواهد شد.» وی افزود: «شرط ما روشن است؛ نخستوزیری مستقل، غیر وابسته به آمریکا و نماینده همه اجزای خانه ملی عراق.»
منابع سیاسی معتقدند، با وجود فشارهای آمریکا و پافشاری گروههای مقاومت، سناریوی محتمل «مدیریت تنش» است نه انفجار آن؛ زیرا همه طرفها هزینه سنگین هرگونه رویارویی مستقیم را میدانند و در عین حال، تداوم تنش منطقهای را نیز در محاسبات خود لحاظ کردهاند.
