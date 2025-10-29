مأموریت فرستاده ویژه ترامپ برای مهندسی قدرت در عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه انتخابات پارلمانی عراق، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، «مارک ساوایا» را به عنوان فرستاده ویژه به عراق منصوب کرده است؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، نشانهای از تمایل آشکار واشنگتن برای دخالت در روند تشکیل دولت آینده این کشور است.
منابع سیاسی عراق معتقدند که هدف اصلی این مأموریت، تضمین انتخاب چهرههایی همسو با سیاستهای آمریکا و تأمین منافع واشنگتن در عراق است. صنعت نفت و شرکتهای آمریکایی فعال در این حوزه از جمله محورهای اصلی این تحرکات عنوان شدهاند و برخی تحلیلها از تلاش برای تقویت منافع اسرائیل در منطقه سخن گفتهاند.
حیدر اللامی، عضو ائتلاف دولت قانون، تأکید کرد که انتخاب نخستوزیر آینده تنها در چارچوب ائتلاف هماهنگی انجام خواهد شد و هیچ دخالت خارجی پذیرفته نیست.
وی افزود که انتخاب رئیسجمهور و رئیس پارلمان نیز با هماهنگی این ائتلاف صورت خواهد گرفت تا توازن سیاسی حفظ شود و آمریکا نتواند اراده خود را تحمیل کند.
مشعان الجبوری، نماینده سابق پارلمان، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که ترامپ به ساوایا اختیارات گستردهای داده تا در صورت لزوم، وتوی سیاسی علیه نامزدهای نامطلوب برای نخستوزیری اعمال کند.
وی این اقدام را تلاش آشکار برای تحقق منافع آمریکا در عراق دانست.
قاسم التمیمی، پژوهشگر مسائل سیاسی، گفت که این مأموریت بخشی از نقشه آمریکا برای گسترش نفوذ و تحمیل خواستههای خود در عراق است.
او تأکید کرد که نیروهای ملیگرای عراقی بهشدت با هرگونه دخالت خارجی بهویژه در انتخاب نخستوزیر مخالفاند؛ هرچند برخی جریانهای سیاسی داخلی با واشنگتن همراستا هستند و در خدمت منافع شرکتهای آمریکایی عمل میکنند.
