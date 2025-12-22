۱۲ شهید و ۷ زخمی در غزه طی ۴۸ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۲ نفر در نتیجه تداوم پیامدهای تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده و ۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری شهاب، بر اساس این گزارش، از میان شهدای ثبت ‌شده، ۴ نفر بر اثر شلیک و حملات اشغالگران به شهادت رسیدند و ۸ نفر از زیر آوار و مناطق آسیب ‌دیده خارج شدند.

این وزارتخانه افزود که همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار یا در معابر باقی مانده‌اند و به دلیل شرایط ناامن و کمبود تجهیزات، نیروهای امدادی تاکنون موفق به دسترسی به آنان نشده‌اند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، شمار کل شهدا به ۴۰۵ نفر و تعداد مجروحان به یک‌ هزار و ۱۱۵ نفر رسیده است. همچنین در این بازه، پیکر ۶۴۹ شهید از زیر آوار خارج شده‌اند.

شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۰ هزار و ۹۳۷ شهید و شمار مجروحان به ۱۷۱ هزار و ۱۹۲ نفر رسیده است.

این گزارش همچنین به پیامدهای خطرناک شرایط جوی اشاره کرد و افزود که در پی فرو ریختن یک ساختمان بر اثر آسیب‌های پیشین و تشدید آن با فعالیت سامانه بارشی اخیر، ۴ شهروند به شهادت رسیدند. با احتساب این موارد، شمار قربانیان ناشی از ریزش ساختمان‌ها به ۱۵ نفر افزایش یافته است.

