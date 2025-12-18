به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حلیا دوطاقی، استاد دانشگاه و دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه کارلتون کانادا، در چهارمین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در مواجهه با رژیم صهیونیستی»، با تأکید بر ضرورت ورود سازمان‌یافته محور مقاومت به عرصه حقوق بین‌الملل، تصریح کرد: تقابل جبهه عزت اسلامی با رژیم صهیونیستی صرفاً یک تقابل نظامی نیست، بلکه نبردی عمیق بر سر معنا، مشروعیت، قانون و روایت حقوقی در نظام بین‌الملل است.

وی با اشاره به شکل‌گیری نظام حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم اظهار داشت: این نظام با ادعای جلوگیری از فجایعی مانند هولوکاست و حمایت از کرامت انسانی بنا شد، اما فلسطین از همان ابتدا به برجسته‌ترین استثنای این نظم تبدیل شد. نظامی که خود را جهان‌شمول و فراتر از سیاست معرفی می‌کند، در عمل عمیقاً درون مناسبات قدرت عمل کرده و به بازتولید نظام سلطه انجامیده است.

این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه طوفان الاقصی نقاب مشروعیت حقوقی غرب را فرو ریخت، افزود: خون شهدای فلسطین نشان داد که مسئله، فقدان قانون نیست؛ چراکه امروز از منظر حقوقی، نسل‌کشی در غزه به رسمیت شناخته شده، دیوان بین‌المللی دادگستری احتمال نسل‌کشی را تأیید کرده، دستور توقف عملیات در رفح صادر شده و دیوان کیفری بین‌المللی نیز علیه مقامات ارشد رژیم صهیونیستی حکم جلب صادر کرده است؛ اما مشکل اصلی، اجرای قانون و کنترل روایت حقوقی در بستر قدرت است.

دکتر دوطاقی با تأکید بر اینکه محور مقاومت نباید حقوق بین‌الملل را صرفاً ابزاری در دست دشمن یا ساختاری شکست‌خورده تلقی کند، خاطرنشان کرد: حتی در نظمی ناعادلانه، قانون همچنان یکی از میدان‌های اعطای مشروعیت است و قدرت‌های مسلح ناگزیرند خشونت خود را در زبان حقوق توجیه کنند. همین شکاف، فرصتی راهبردی برای مداخله آگاهانه و فعال مقاومت در نبرد حقوقی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به قاعده آمره منع نسل‌کشی در حقوق بین‌الملل گفت: جلوگیری، پیشگیری و مجازات نسل‌کشی تعهدی عام‌الشمول و الزام‌آور برای همه دولت‌هاست و این تعهد، صرفاً نمادین نیست. بر همین اساس، اقدامات مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن و ایران می‌تواند به‌عنوان اجرای تعهدات حقوق بین‌المللی در جلوگیری از نسل‌کشی صورت‌بندی شود.

این استاد دانشگاه نمونه اقدام انصارالله یمن در بازتعریف محاصره دریایی در چارچوب حق دفاع مشروع و جلوگیری از نسل‌کشی را نمونه‌ای موفق از استفاده هوشمندانه از زبان حقوقی دانست و افزود: زبان حقوق، حتی اگر علیه ما طراحی شده باشد، می‌تواند علیه نظم امپریالیستی و سلطه‌گر به کار گرفته شود.

دکتر دوطاقی در پایان تأکید کرد: آینده حقوق بین‌الملل نه در تالارهای شورای امنیت و ژنو، بلکه در میدان‌های مقاومت رقم خواهد خورد. جبهه عزت اسلامی صرفاً در حال مقاومت نیست، بلکه در حال بازتعریف مفاهیم قانون، مشروعیت و نظم جهانی است؛ و درست در همین نقطه است که سرنوشت این نبرد، به نفع ملت‌های مظلوم و مستضعف منطقه رقم خواهد خورد.

