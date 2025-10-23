به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گردشگری ویژه مسلمانان در برزیل روزبهروز جایگاه بیشتری در برنامههای اقتصادی و گردشگری کشور پیدا میکند و توجه کارآفرینان و فعالان این حوزه را جلب کرده است؛ این موضوع محور همایش بینالمللی کسبوکار حلال برزیل ۲۰۲۵ خواهد بود که در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر در مرکز همایشهای WTC (مرکز تجارت جهانی) در سائوپائولو برگزار میشود.
هتلهایی با ارائۀ خدمات اسلامی
هتل Sheraton WTC به عنوان نخستین هتل برزیلی با گواهی ارائۀ خدمات حلال میزبان این رویداد است و نمونهای از خدمات «Muslim Friendly» در کشور محسوب میشود. این هتل ساختار خود را برای پذیرش گردشگران اسلامی تطبیق داده و خدماتی مطابق با آداب و رسوم آنان ارائه میدهد.
اصطلاح Muslim Friendlyبه خدمات و امکاناتی اشاره دارد که مخصوص گردشگران مسلمان طراحی شده و با آداب، قوانین و فرهنگ اسلامی سازگار است.
آموزش و راهنمایی برای پذیرش گردشگران
در همین راستا، علی زغبی، نایبرئیس نهاد برزیلی فمبرس حلال گفت: آموزش پرسنل و تهیه راهنماهای عملی برای پذیرش گردشگران مسلمان باعث تقویت گردشگری دینی و افزایش گزینههای سفر در برزیل شده است. تجارب موفق در کشورهای عربی و آسیایی نشان میدهد خدمات سادهای مانند ارائه وعدههای غذایی شبانه در ماه رمضان یا نصب تابلوهایی در شهر برای راهنمایی به سمت اقامتگاهها و هتلهای با خدمات اسلامی میتواند گروه جدیدی از گردشگران را جذب کند.
