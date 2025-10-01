به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مالزی برای نخستین بار میزبان نمایشگاه سفرهای همسو با ارزشهای اسلامی (MFTF) خواهد بود؛ رویدادی که به ابتکار انجمن آژانسهای گردشگری و مسافرت مالزی (MATTA) در ۱۸ و ۱۹ اکتبر (۲۶ و ۲۷ مهر) در کوالالامپور برگزار میشود. هدف این نمایشگاه معرفی و گسترش گردشگری حلال و سفرهایی که احترام به فرهنگ و ارزشهای اسلامی را پاس میدارند، عنوان شده است.
در این نمایشگاه بیش از صد غرفه از آژانسها و فعالان گردشگری حضور خواهند داشت و طیف متنوعی از خدمات، شامل مواد غذایی حلال، اقامتگاههای مجهز به امکانات عبادی، تورهای فرهنگی و ارائۀ پکیجهای کامل سفر حج و عمره به متقاضیان ارائه میشود.
گفتنی است آژانس گردشگری و مسافرت مالزی تأکید کرده است که این رویداد اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه فرصتی ایجاد میکند تا علاقهمندان به سفرهای خانوادگی و حساس به مسائل فرهنگی از آن استفاده کنند.
این آژانس افزود: چنین رویکردی ضمن حفظ اصول اسلامی، زمینه همزیستی و احترام متقابل را در عرصه گردشگری تقویت میکند. نشستهای تخصصی درباره موضوعاتی چون مواد غذایی حلال، ضرورت ایجاد نمازخانه در اماکن گردشگری و اهمیت حساسیت فرهنگی، قرار است برای برگزاری هرچهبهتر نمایشگاه برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری محلی مالزی، برگزاری این نمایشگاه، گامی مهم در پاسخ به افزایش تقاضای جهانی برای سفرهای حلال است. مالزی با این ابتکار، ضمن فراهم کردن بستر ارتباط میان فعالان صنعت و گردشگران، تلاش دارد نقشی محوری در آینده گردشگری اسلامی ایفا کند.
..................
پایان پیام
نظر شما