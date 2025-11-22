به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن کلیساهای مسیحی نیجریه اعلام کرد که افراد مسلح در روز جمعه، ۲۱۵ دانش‌آموز و ۱۲ معلم را از یک مدرسه کاتولیک در شمال‌غرب این کشور، ربودند؛ حمله‌ای که جدیدترین مورد در موج حملات گسترده علیه مدارس است و دولت نیجریه را مجبور کرده تاکنون ۴۷ مؤسسه آموزشی را تعطیل کند.

این حمله که در ایالت نیجر رخ داد، بزرگ‌ترین ربایش دسته‌جمعی دانش‌آموزان در نیجریه از مارس ۲۰۲۴ محسوب می‌شود؛ زمانی که بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز در ایالت کادونا ربوده شدند.

کشیش «پولوس داووا یوهانا» رئیس انجمن کلیساهای مسیحی در ایالت نیجر گفت که شخصاً به محل مدرسه رفته است. او افزود که برخی از دانش‌آموزان موفق به فرار شده‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

پیش‌تر در روز جمعه، پلیس و مقامات محلی ایالت نیجر ربوده‌شدن دانش‌آموزان مدرسه «سِنت ماری» را تأیید کردند، اما تعداد دقیق ربوده‌شدگان را اعلام نکردند.

پلیس نیجریه اعلام کرد نیروهای امنیتی به محل حمله رفته و جنگل‌های اطراف را برای نجات گروگان‌ها جست‌وجو می‌کنند.

دولت محلی ایالت نیجر گفت این مدرسه برخلاف هشدارهای رسمی، که بر اساس اطلاعات امنیتی احتمال وقوع حملات را بسیار بالا دانسته بود، از تعطیلی خوابگاه خود خودداری کرده است.

تهدیدهای ترامپ

وضعیت امنیتی نیجریه پس از آن تحت توجه شدید قرار گرفت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد اگر دولت نیجریه در برابر کشتار مسیحیان اقدامات شدیدتری اتخاذ نکند، واشنگتن دست به عملیات نظامی سریع خواهد زد.

در نخستین نشست سطح بالا میان آمریکا و نیجریه پس از تهدید ترامپ، «پیت هیگسِث» وزیر جنگ آمریکا در شبکه X نوشت که روز پنج‌شنبه با مشاور امنیت ملی نیجریه درباره آزار مسیحیان گفتگو کرده است.

هفته گذشته نیجریه شاهد حملات دیگری از جمله ربودن ۲۵ دانش‌آموز دختر از یک مدرسه شبانه‌روزی در ایالت کیبی در روز دوشنبه نیز بود. همچنین یک مقام کلیسایی امروز اعلام کرد افراد مسلح ۳۸ نفر از نمازگزاران را در ایالت کوارا ربوده و برای آزادی هر فرد، ۶۹ هزار دلار باج خواسته‌اند.

این سلسله حملات موجب شد «بولا تینوبو» رئیس‌جمهور نیجریه سفرهای برنامه‌ریزی شده خود به آفریقای جنوبی و آنگولا را لغو کند؛ سفرهایی که برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ و نشست مشترک اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا برنامه‌ریزی شده بود.

او همچنین هیأتی را به ریاست مشاور امنیت ملی کشور به آمریکا فرستاد تا با قانون‌گذاران و مسئولان دولتی گفت‌وگو کند.

ترامپ پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده بود که مسیحیت در نیجریه با تهدید وجودی روبه‌روست و اسلام‌گرایان افراطی، مسئول این وضعیت هستند. او تهدید کرده بود برای توقف کشتار مسیحیان از تمام توان استفاده خواهد کرد و به وزارت دفاع آمریکا دستور داده برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی احتمالی را آغاز کند.

دولت نیجریه این اتهامات ترامپ درباره آزار مسیحیان در این کشور را بی‌اساس و کاملاً ساختگی، توصیف کرده است.

